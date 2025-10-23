Những điểm đáng chú ý trong gói trừng phạt thứ 19 của EU nhắm vào Nga

Theo hãng tin Reuters và TASS, gói trừng phạt thứ 19 của EU được đánh giá là gói biện pháp toàn diện nhất kể từ đầu năm 2024, phản ánh quyết tâm của châu Âu trong việc giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng Nga và hạn chế các kênh tài chính phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Những điểm đáng chú ý trong gói trừng phạt thứ 19 của EU nhằm vào Nga. Ảnh: Tass

Lệnh cấm mua khí hóa lỏng (LNG) của Nga

Theo Reuters, gói trừng phạt mới của EU bao gồm lệnh cấm mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga. Biện pháp này sẽ được thực hiện theo lộ trình cắt giảm dần nguồn cung LNG. Các hợp đồng ngắn hạn sẽ bị chấm dứt trong vòng 6 tháng kể từ khi biện pháp có hiệu lực. Đối với các hợp đồng dài hạn, quá trình loại bỏ hoàn toàn sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Đây là lần đầu tiên EU đưa LNG, một nguồn năng lượng mà nhiều nước châu Âu vẫn phụ thuộc vào danh mục trừng phạt.

Lệnh cấm LNG được xem là bước đi mang tính biểu tượng cao, vì khí hóa lỏng từng được nhiều quốc gia châu Âu coi là giải pháp thay thế tạm thời cho nguồn cung dầu mỏ bị cắt giảm sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Hạn chế đối với tàu chở dầu Nga﻿

Theo thông báo từ Đan Mạch, EU đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với hơn 100 tàu chở dầu có liên quan đến Nga, bao gồm các biện pháp nhằm vào 117 tàu thuộc cái gọi là “đội tàu bóng tối” – những tàu bị nghi ngờ giúp Moscow lách lệnh cấm vận dầu mỏ.

Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel cho biết việc mở rộng danh sách này là nhằm “cắt đứt các kênh vận chuyển bí mật” giúp Nga tiếp tục xuất khẩu dầu ra thị trường thế giới.

Siết chặt hoạt động của các nhà ngoại giao Nga﻿

Một điểm đáng chú ý khác trong gói trừng phạt mới là hạn chế phạm vi di chuyển của các nhà ngoại giao Nga ở châu Âu. Theo thông cáo của chủ tịch EU, từ nay các nhà ngoại giao Nga chỉ được phép di chuyển trong phạm vi quốc gia nơi họ công tác, không được tự do đi lại giữa các nước thành viên như trước.

Đây là biện pháp được đánh giá là mang tính “phòng ngừa an ninh”, sau khi nhiều cơ quan tình báo châu Âu cáo buộc các nhà ngoại giao Nga “lạm dụng đặc quyền ngoại giao” để thu thập thông tin tình báo.

Trừng phạt lĩnh vực ngân hàng và tiền điện tử﻿

Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas, cho biết gói trừng phạt thứ 19 cũng cũng bổ sung các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với hệ thống ngân hàng và các giao dịch tiền điện tử của Nga. Các biện pháp này nhằm ngăn chặn việc Moscow sử dụng tiền kỹ thuật số để lách trừng phạt hoặc chuyển tài sản ra nước ngoài. Nhiều ngân hàng Nga bị thêm vào danh sách đen, khiến việc tiếp cận các kênh thanh toán quốc tế càng trở nên khó khăn.

Theo các chuyên gia tài chính châu Âu, động thái này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới dòng vốn phục vụ nhập khẩu công nghệ và thiết bị quân sự, lĩnh vực mà Nga đang cố gắng duy trì thông qua các công ty trung gian tại châu Á.

Doanh nghiệp từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng﻿

Đáng chú ý, EU mở rộng phạm vi trừng phạt sang các công ty từ Ấn Độ và Trung Quốc, với cáo buộc rằng họ đã hỗ trợ Nga trong việc cung cấp thiết bị và công nghệ có thể phục vụ cho mục đích quân sự.

Bà Kaja Kallas cho biết việc bổ sung các doanh nghiệp ngoài Nga vào danh sách trừng phạt “phản ánh cam kết của châu Âu trong việc ngăn chặn mọi hình thức lách lệnh trừng phạt, bất kể nguồn gốc quốc gia”.

Theo giới quan sát, đây là một động thái nhạy cảm về mặt ngoại giao, bởi EU đang tìm cách cân bằng giữa việc duy trì quan hệ kinh tế với Ấn Độ và Trung Quốc, hai đối tác thương mại lớn và việc đảm bảo tính toàn vẹn của cơ chế trừng phạt.