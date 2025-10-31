Những điểm chú ý ở APEC Hàn Quốc

Thành phố Gyeongju, nằm cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 270 km về phía đông nam, đang đón các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2025, diễn ra từ ngày 31-10 đến 1-11.

Dưới đây là những điểm đáng chú ý về hội nghị sắp tới, theo đài CGTN.

APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) là tổ chức gồm 21 nền kinh tế, thúc đẩy tự do thương mại và hợp tác kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành viên của APEC bao gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc, cùng nhiều nền kinh tế khác ở Thái Bình Dương và Mỹ Latinh.

Một chốt an ninh được lắp đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hwabaek ở thành phố Gyeongju, ngày 26-10 trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC. Ảnh: YONHAP

Tổng cộng, các thành viên APEC chiếm gần 40% dân số thế giới, một nửa thương mại toàn cầu và hơn 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Hội nghị Cấp cao Kinh tế APEC là cuộc họp cấp cao nhất trong khuôn khổ APEC. Kể từ hội nghị không chính thức đầu tiên tại Seattle (Mỹ) năm 1993, sự kiện này được tổ chức hằng năm.