Những địa điểm trang trí rùng rợn nhất thế giới dịp Halloween

Bên cạnh không khí vui nhộn, có những nơi chọn cách kỷ niệm lễ hội này bằng phong cách rùng rợn đến rợn người, khiến du khách vừa sợ hãi vừa phấn khích. Dưới đây là những điểm đến đỉnh cao của nghệ thuật trang trí Halloween mà ai yêu thích cảm giác mạnh không nên bỏ lỡ.

1. Đảo búp bê - La Isla de las Muñecas, Mexico

Ảnh: vibeadventures

Ẩn mình trong hệ thống kênh Xochimilco gần Mexico City, Đảo búp bê (La Isla de las Muñecas) là một trong những địa điểm ám ảnh nhất thế giới. Hàng trăm con búp bê cũ kỹ, mất đầu, rụng mắt hoặc bị mốc meo được treo lủng lẳng trên cây, hàng rào và nhà gỗ.

Theo truyền thuyết, người chủ cũ của hòn đảo, ông Don Julian Santana, từng treo những con búp bê quanh nhà để an ủi linh hồn của một bé gái chết đuối gần đó. Kỳ lạ thay, nhiều năm sau, ông cũng qua đời ngay chính tại con kênh ấy. Đến nay, không gian tĩnh lặng xen lẫn tiếng gió và những ánh nhìn vô hồn của búp bê khiến nơi đây trở thành điểm đến “ám ảnh nhất Mexico” trong mùa Halloween.

2. West Side Hallo Fest - Bucharest, Romania

Ảnh: The National Herald

Không đâu thích hợp tổ chức Halloween hơn Romania - quê hương của bá tước Dracula huyền thoại. Tại thủ đô Bucharest, lễ hội West Side Hallo Fest được tổ chức hằng năm bên hồ Lacul Morii, nơi người dân tin rằng linh hồn của những người từng sống tại khu nghĩa trang cũ vẫn quanh quẩn đâu đây.

Với ánh sáng đỏ, khói dày và các mô hình ma quỷ sống động, không gian của lễ hội giống như một bộ phim kinh dị thực thụ. Hơn 80.000 người tham dự mỗi năm, hóa trang đủ kiểu và hòa mình vào các màn trình diễn âm nhạc, nghệ thuật đường phố và diễu hành đèn lồng kinh dị.

3. Halloween Horror Nights - Universal Studios Orlando, Mỹ

Ảnh: Travel Pulse

Nhắc đến Halloween hiện đại, không thể bỏ qua Halloween Horror Nights – sự kiện hoành tráng bậc nhất tại Universal Studios Orlando. Hàng loạt ngôi nhà ma, mê cung “sống động như thật” và các khu “scare zone” được thiết kế theo chủ đề phim kinh dị nổi tiếng như The Exorcist, Stranger Things, hay The Purge.

Khách tham quan có thể vừa đi vừa hét, bởi những “quái vật” được hóa trang công phu sẵn sàng nhảy ra bất cứ lúc nào. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và sương mù được dàn dựng như một trường quay điện ảnh, biến mỗi bước đi trở thành trải nghiệm nghẹt thở.

4. Davis Graveyard - Oregon, Mỹ

Ảnh: Davis Graveyard

Khác với những công viên hay khu du lịch lớn, Davis Graveyard là một điểm đến độc đáo được dựng ngay… trong sân nhà của một cặp đôi đam mê Halloween ở Milwaukie, bang Oregon.

Bắt đầu từ năm 1998, họ đã biến khu vườn của mình thành “nghĩa địa ma ám” với hàng chục bia mộ, tượng thiên thần, mô hình xác chết và hiệu ứng âm thanh rùng rợn. Mỗi năm, Davis Graveyard lại thay đổi chủ đề, thu hút hàng ngàn khách tham quan và trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong tháng 10 tại Mỹ.

5. Cutting Edge Haunted House - Texas, Mỹ

Ảnh: Fright Find



Tọa lạc trong một nhà máy đóng gói thịt bỏ hoang ở thành phố Fort Worth, Cutting Edge Haunted House được Guinness World Records công nhận là ''nhà ma lớn nhất thế giới''. Không gian rộng hơn 20.000m2 được biến thành mê cung kinh dị với ánh đèn lập lòe, tiếng cưa máy, và hàng trăm diễn viên hóa trang thành quỷ dữ, xác sống, linh hồn lang thang.

Năm 2025, địa điểm này tiếp tục được truyền thông Mỹ gọi là ''nhà ma đáng sợ nhất hành tinh'', nhờ hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và bối cảnh cực kỳ chân thực. Những người tham gia sẽ phải vượt qua hàng chục khu vực ám ảnh liên tiếp, từ lò mổ, nhà xác, cho tới nghĩa trang bỏ hoang trong suốt hơn 50 phút.

6. The 13th Gate - Louisiana, Mỹ

Ảnh: DDD

Được mệnh danh là ''nghi lễ Halloween'' của giới mê kinh dị, The 13th Gate ở Baton Rouge nổi tiếng với các bối cảnh được tái dựng chân thực như phim điện ảnh. Năm nay, khu nhà ma này gây chú ý với chủ đề Frankenstein’s Castle', cùng robot quái vật cao 4 m và khu ''quỷ lễ'' ngoài trời.

Điểm độc đáo của The 13th Gate là trải nghiệm nhập vai: khách phải đi qua 13 ''cổng địa ngục mỗi khu vực tái hiện một nỗi sợ khác nhau, bệnh viện tâm thần, nghĩa trang Ai Cập... Không chỉ đáng sợ, nơi đây còn được đánh giá cao về tính nghệ thuật trong thiết kế và ánh sáng, tạo nên cảm giác chân thực đến mức ranh giới giữa hư cấu và thực tại gần như bị xóa nhòa.