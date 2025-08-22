Những địa điểm gửi xe xem diễu binh, diễu hành

Cục CSGT cũng khuyến cáo, người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn TP Hà Nội để theo dõi các hoạt động của A80 hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân, tập trung sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hoả, tàu điện…) để tránh gia tăng đột biến lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Trường hợp phải sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông để di chuyển, cần lưu ý các điểm tập kết phương tiện cá nhân đã được Ban tổ chức bố trí; dừng, đỗ, tập kết phương tiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đồng thời, không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên hè phố gây cản trở, ùn tắc giao thông.