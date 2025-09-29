Những địa điểm du lịch hấp dẫn khách Việt trong tháng 10

Vì sao nên đi du lịch tháng 10?

Với du lịch trong nước, tháng 10 là thời điểm lý tưởng để du khách khám phá, trải nghiệm miền Bắc. Đây là lúc các tỉnh phía Bắc bắt đầu vào thu, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nắng dịu nhẹ, không còn gay gắt, oi bức như mùa hè.

Với du lịch nước ngoài, tháng 10 là lúc du khách có thể đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay các quốc gia châu Âu để ngắm mùa cây thay lá rực rỡ, đồng đều nhất.

Sang tháng 11, thời tiết nhiều nơi có thể hanh khô rồi chuyển lạnh sâu, bất tiện hơn cho việc di chuyển khám phá.

Top điểm đến hấp dẫn trong tháng 10