Những di sản thời trang của NTK huyền thoại Giorgio Armani

Giorgio Armani, nhà thiết kế huyền thoại người Ý, vừa qua đời ngày 4/9. Trong suốt hơn 5 thập kỷ gắn bó với thời trang, ông không chỉ định hình lại "power suit" - bộ vest quyền lực cho phái đẹp, mà còn tạo nên những bộ sưu tập mang tính cách mạng, đặt nền móng cho phong cách thanh lịch quốc tế.

Trước khi qua đời, Giorgio Armani vẫn nắm quyền điều hành tại thương hiệu của mình, từ thiết kế cho đến hướng đi chiến lược. Ông từ chối các lời đề nghị bán thương hiệu, cam kết bảo toàn triết lý riêng. Cùng nhìn lại 5 bộ sưu tập kinh điển đã làm nên dấu ấn khó phai của nhà thiết kế huyền thoại 91 tuổi.

Năm 1981: Cuộc cách mạng power suit

Khi thập niên 80 tràn ngập những thiết kế sắc màu rực rỡ và chi tiết cầu vai cứng cáp, Armani chọn lối đi khác biệt. Bộ sưu tập năm 1981 đã tái định nghĩa bộ suit quyền lực với blazer mềm mại hơn, eo ôm nhẹ và ve áo rộng. Vừa mạnh mẽ vừa nữ tính, đó không chỉ là trang phục, mà còn là tuyên ngôn thời trang.

Năm 1995: Vẻ đẹp phương Đông trong thiết kế Ý

Armani luôn biết cách đưa cảm hứng toàn cầu vào sáng tạo của mình. Năm 1995, ông trình làng bộ sưu tập lấy cảm hứng từ phương Đông với dáng áo kimono uyển chuyển, gam màu nổi bật và họa tiết thêu cầu kỳ. Đây là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa trong thời trang, mở ra những xu hướng thiết kế hòa quyện nét đẹp phương Tây và phương Đông sau này.

Năm 2015: Phá bỏ ranh giới giới tính

Chưa bao giờ bị bó buộc trong khái niệm nam - nữ, Armani tiếp tục thách thức chuẩn mực với bộ sưu tập 2015. Những chiếc áo khoác cầu vai vuông vức kết hợp cùng chân váy mềm mại, hay quần ống suông mang hơi hướng nữ tính đã khẳng định sức mạnh của thời trang phi giới tính. Đến nay, xu hướng này rất được lòng giới mộ điệu khắp nơi.

Năm 2016: Hơi thở trẻ trung của thế hệ Millennials

Không chỉ gắn liền với sự sang trọng cổ điển, Armani cũng cho thấy sự nhạy bén với xu hướng. Bộ sưu tập 2016 mang tinh thần trẻ trung, hiện đại gồm áo bomber kết hợp quần âu may đo, họa tiết đồ họa tạo điểm nhấn nổi bật. Một minh chứng rằng Armani vẫn giữ trọn sức hút với thế hệ mới.

Năm 2022: Haute Couture (thời trang cao cấp) trở lại sau đại dịch

Bộ sưu tập Armani Privé Thu đông 2022 đánh dấu sự hồi sinh của thời trang xa hoa trong kỷ nguyên hậu giãn cách. Những bộ dạ hội lộng lẫy đi cùng lối trang điểm tự nhiên, gam pastel tươi mới, lông mi cong vút và eyeliner tinh tế, tất cả mang đến vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa gần gũi, khuyến khích sự tự do và thoải mái.