Những dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư phổi

Theo bác sĩ khoa Nội 1, Bệnh viện K Trung ương mặc dù hầu hết những trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nhưng một số người vẫn có thể thấy những dấu hiệu sớm của bệnh. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng những triệu chứng này có thể liên quan đến nhiều bệnh khác chứ không chỉ là dấu hiệu của ung thư phổi.

Nhận thức được bất kỳ thay đổi nào của cơ thể bản thân là điều rất quan trọng. Vì vậy bạn vẫn nên đến gặp bác sĩ nếu thấy dấu hiệu này để loại trừ khả năng bị bệnh.