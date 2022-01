Những dấu hiệu cảnh báo khối u tuyến yên

Your browser does not support the audio element.

Một số khối u tuyến yên là kết quả của quá nhiều hormone điều chỉnh các chức năng quan trọng của cơ thể bạn. Một số khối u tuyến yên có thể khiến tuyến yên của bạn sản xuất lượng hormone thấp hơn.

Hầu hết các khối u tuyến yên là khối u không phải ung thư (lành tính). Các khối u vẫn còn trong tuyến yên hoặc các mô xung quanh và không lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Có nhiều lựa chọn khác nhau để điều trị khối u tuyến yên, bao gồm cắt bỏ khối u, kiểm soát sự phát triển của nó và quản lý mức độ hormone của bạn bằng thuốc. Bác sĩ có thể đề nghị quan sát.

Ảnh: News Medical.

Triệu chứng của u tuyến yên

Không phải tất cả các khối u tuyến yên đều gây ra các triệu chứng. Đôi khi chúng được xác định tình cờ khi chụp MRI hoặc CT được thực hiện vì một số lý do khác. Có hai loại khối u tuyến yên là khối u kích thích bài tiết và khối u không kích thích bài tiết. Các khối u kích thích bài tiết sẽ tiết ra quá nhiều hormone, ngược lại các khối u không kích thích bài tiết không tiết hormone dư thừa.