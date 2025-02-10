Những 'dân chơi' của giới giải trí Việt

Hà Anh Tuấn ủng hộ 1,31 tỷ đồng

Ngày 2/10, ca sĩ Hà Anh Tuấn công khai số tiền ủng hộ đồng bào vùng bão lũ là 50.000 USD (khoảng 1,31 tỷ đồng).

Hà Anh Tuấn chia sẻ cả nước đang hướng về vùng bão lũ, với tư cách là một công dân, anh không thể thờ ơ. “Với tư cách là người nghệ sĩ, tôi thay mặt những khán giả để trao gửi tấm lòng và mọi người đã ủng hộ mình đến với bà con. Tôi cảm ơn khán giả đã tạo nên bản thân như hôm nay. Mong bà con vùng bão lũ vơi bớt khó khăn trước mắt", anh nói.

Nam ca sĩ cho biết anh xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh bà con bị ảnh hưởng do cơn bão để lại. “Không chỉ người nghệ sĩ mà là tất cả chúng ta dù là doanh nhân, kỹ sư, người lao động hay là bất kỳ ai cũng có thể đóng góp và hướng về mảnh đất chịu ảnh hưởng của cơn bão vừa gây ra", Hà Anh Tuấn bày tỏ.