Những cuộc tình sớm nở tối tàn của làng giải trí Hàn

Cũng giống như các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, không phải lúc nào các ngôi sao chính cũng có cái kết có hậu và không phải chuyện tình nào của họ cũng viên mãn. Ngoài đời thật, các diễn viên nổi tiếng cũng từng trải qua những câu chuyện tình yêu ngắn ngủi như vậy.

Có những chuyện tình vừa công khai đã ngay lập tức kết thúc vì những áp lực vì sự nổi tiếng hay thời gian.

Song Hye Kyo - Hyun Bin

Trước khi nên duyên vợ chồng cùng đám cưới viên mãn với Son Ye Jin, Hyun Bin từng có chuyện tình ngắn ngủi với Song Hye Kyo vào năm 2008. Tình yêu đã nảy nở khi cả hai cùng xuất hiện trong bộ phim lãng mạn The World That They Live In.

Thời điểm có thông tin hẹn hò, công ty quản lý của cả hai đã lên tiếng xác nhận tin đồn và cho biết hai ngôi sao hàng đầu đang trong mối quan hệ tình cảm.

Đáng tiếc, mối quan hệ của Hyun Bin và Song Hye Kyo không kéo dài được lâu và tan vỡ khi nam diễn viên lên đường nhập ngũ.