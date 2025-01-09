Những cuộc duyệt binh trong lịch sử Việt Nam

Lễ duyệt binh ngày 1/1/1955 tại Hà Nội

Ngày 1/1/1955, lần đầu tiên sau 9 năm kháng chiến nhân dân Hà Nội được chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng lao động Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức duyệt binh lớn tại Hà Nội và cũng là lần đầu tiên truyền thông thế giới ghi nhận Việt Nam tổ chức duyệt binh

Tham dự lễ duyệt binh là những người lính vừa đi qua chặng đường dài đầy gian khổ với vũ khí hiện đại nhất bấy giờ là pháo cao xạ. Chính đội quân này đã đánh bại đội quân tinh nhuệ của Pháp ở Điện Biên Phủ tháng 5/1954.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thứ 2 từ trái sang) cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ra mắt quốc dân đồng bào trong buổi lễ tại quảng trường Ba Đình ngày 1/1/1955. (Ảnh: TTXVN)

Lễ duyệt binh ngày 1/1/1955 là lời khẳng định về năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định Geneve vừa ký kết và đất nước vẫn đang mong ngày thống nhất.

Khi đọc nhật lệnh ở lễ duyệt binh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nêu: “Hỡi toàn thể đồng bào, quân đội nhân dân chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ vinh quang, đảm bảo thi hành đúng hiệp định đình chiến, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh chính trị của toàn dân để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc”.

Bức ảnh với chú thích "Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội xe thiết giáp trước lễ duyệt binh mừng Đảng, Chính phủ về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 1/1/1955" trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Tăng - Thiết giáp.

Sự kiện lịch sử này được Đại tướng Võ Nguyên Giáp lựa chọn làm điểm nhấn trong phần kết của hồi ký Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, với những dòng đầy cảm xúc: “Ngày 1 tháng 1 năm 1955, Chính phủ và Trung ương Đảng trở về Hà Nội, Bác Hồ gặp lại đồng bào ở quảng trường Ba Đình, nơi chín năm trước Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử. Nụ cười của Bác Hồ trên lễ đài sẽ sáng mãi trong trang sử mới của Hà Nội nối tiếp Đông Đô, Thăng Long xưa.