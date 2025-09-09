Những cung đường đi bộ 'dân trekking' không thể bỏ qua
09/09/2025 08:54
Hòa mình vào không khí trong lành của thiên nhiên hùng vĩ, đây là những cung đường đi bộ mà "dân trekking" không thể bỏ lỡ.
Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm trekking lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên. Với dòng sông uốn lượn quanh những dãy núi đá vôi trập trùng phủ kín rừng xanh, khiến cảnh quan nơi đây vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Điểm ấn tượng nhất chính là hệ động - thực vật phong phú, đặc biệt là các loài linh trưởng quý hiếm, trong đó có tới ba loài nằm trong tình trạng cực kỳ nguy cấp như voọc quần đùi trắng, voọc đầu vàng và vượn đen mào. Vườn có nhiều cung đường mòn dễ đi để bạn có thể tự trekking, nổi bật là cung đường đi bộ dài 4 km dẫn đến "Cây Nghìn Tuổi". Còn nếu muốn trải nghiệm trekking dài ngày, bạn có thể lựa chọn những cung đường khám phá bản Mường hay chinh phục đỉnh May Bác... Với những tuyến trekking này, việc thuê hướng dẫn viên là cần thiết để bạn có được trải nghiệm an toàn và trọn vẹn - Ảnh: Wanderlust
Sa Pa từ lâu đã trở thành thiên đường trekking với khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Những thung lũng xanh mướt điểm xuyết bằng các bản làng người dân tộc thiểu số, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn… tất cả vẽ nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Bạn có thể lựa chọn những chuyến trekking ngắn trong ngày cho đến hành trình bốn ngày, mỗi chuyến đi đều mở ra trải nghiệm độc đáo: băng qua núi rừng hoang sơ, ngắm thung lũng từ trên cao, hay dừng chân nghỉ ngơi trong những ngôi nhà sàn mộc mạc của đồng bào địa phương. Dẫu vậy Sa Pa vốn có nhiều khách du lịch nên nếu bạn muốn tìm kiếm sự yên tĩnh, "chữa lành" thì nên chọn trekking cung đường dài ngày hơn. Một trong những tuyến trekking đẹp nhất là băng qua dòng suối Mường Hoa, men theo những thửa ruộng bậc thang rộng lớn, ghé thăm bản làng của người Dao, H’Mông, Xa Phó ở Giàng Tả Chải, Bản Hồ – nơi lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp văn hóa vùng cao - Ảnh: Myngoc Vo
Chinh phục đỉnh Fansipan – đỉnh núi cao nhất Việt Nam với độ cao 3.147,3 mét từ lâu đã trở thành “huy hiệu” của những ai thích khám phá. Đứng trên đỉnh, phóng tầm mắt ra biển mây bồng bềnh cùng những dãy núi đá gồ ghề kéo dài bất tận, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên vùng Tây Bắc. Hành trình trekking có thể gói gọn trong một ngày, với trải nghiệm đi xuyên rừng rậm, leo dốc trơn trượt và vượt qua những cung đường mòn đầy thử thách. Trong quá trình trekking, bạn vẫn có thể dừng lại để cắm trại trên sườn núi, tận hưởng bầu không khí trong lành. Dù chọn tuyến trekking nào, đó cũng là một thử thách đòi hỏi sức bền. Ngoài ra, ngày nay bạn còn có thể dễ dàng chinh phục đỉnh núi chỉ trong 15 phút nhờ tuyến cáp treo hiện đại - Ảnh: Wanderlust
Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới, rộng đến mức một chiếc máy bay khổng lồ cũng có thể bay lọt bên trong. Để có thể khám phá những nét đẹp hùng vĩ của hang động, bạn cần dành ít nhất một đêm nghỉ lại trong hang bởi chỉ đi trong ngày là không đủ. Số lượng khách tham quan, trekking tại hang cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, bạn chỉ có thể tham gia theo tour, thường phải đặt trước cả năm. Hành trình trekking chinh phục hang kéo dài khoảng một tuần, bao gồm cả đoạn đường băng rừng để tới nơi và ngủ lại trong Hang Én – một hang động khổng lồ khác trên đường đi. Nằm giữa dãy núi đá vôi của Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng không chỉ là kỳ quan hiếm có, mà khu vực này còn ẩn chứa hàng ngàn hang động lớn nhỏ khác, mở ra vô vàn cơ hội trekking và khám phá kỳ thú cho những đôi chân ưa mạo hiểm - Ảnh: Wanderlust
Hà Giang, nơi địa đầu cực Bắc của Việt Nam sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ của núi non và những thửa ruộng bậc thang, dù đa phần du khách sẽ chọn việc đi phượt bằng xe máy, nhưng thời gian gần đây các loại hình trekking đang dần trở nên phổ biến hơn. Trekking cung đường mòn Mã Pí Lèng là một trải nghiệm độc đáo, khi làn sương tan dần, ta có thể thấy những ngôi làng nhỏ hiện ra dưới thung lũng sâu. Để đi tới đỉnh đèo, bạn sẽ mất khoảng 2 tiếng đi bộ, khi lên đến đỉnh, trước mắt bạn sẽ là khung cảnh hùng tráng, núi rừng trập trùng, dưới chân là dòng sông Nho Quế uốn lượn như dải lụa. Bạn có thể chọn cung đường này để có thể hòa mình vào đời sống văn hóa của người H’Mông, người Tày nơi miền biên giới - Ảnh: Wanderlust
Những hòn đảo ngoài khơi Việt Nam là thiên đường trekking với nhiều cung đường thơ mộng. Và Côn Đảo đang thực sự là một “viên ngọc” cho những ai yêu trekking, khi sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và vẫn giữ được sự hoang sơ do chưa bị khai thác quá nhiều. Các cung đường mòn ở Côn Đảo hầu hết đều đưa bạn đi dọc những bãi cát trắng trải dài và làn nước biển ngọc lam trong vắt. Trong số các cung đường trekking thì Plantation Lookout (cung đường đi quanh vườn tràm tại Vườn Quốc Gia Côn Đảo) được coi là đẹp nhất. Suốt dọc đường đi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên vô cùng thơ mộng, khi lên đến đỉnh, bạn sẽ thấy được thị trấn Côn Sơn cùng các vịnh rộng lớn... - Ảnh: Wanderlust
Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng với những thác nước thơ mộng, các rừng thông hùng vĩ. Thế nhưng ít ai biết rằng nơi đây cũng là điểm trekking tuyệt vời nếu bạn muốn có một chuyến đi trong ngày. Nổi bật nhất phải kể đến hành trình chinh phục đỉnh Lang Biang với khoảng 3 giờ đi bộ. Bạn sẽ xuất phát từ trung tâm khu du lịch, men theo con đường đất rồi dần tiến vào rừng thông trước khi leo lên dốc cao giữa rừng với những bậc đá nối tiếp nhau. Khi lên đến đỉnh, bạn sẽ thấy toàn cảnh thung lũng và bản làng mở ra, vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Ở Đà Lạt, việc đăng ký tour trekking có hướng dẫn viên khá dễ dàng, thậm chí bạn có thể chọn xe Jeep để lên núi. Nhưng với những ai đam mê khám phá, trekking qua từng đoạn rừng thông chắc chắn sẽ là trải nghiệm trọn vẹn và thú vị hơn nhiều - Ảnh: Wanderlust