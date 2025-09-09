Những cung đường đi bộ 'dân trekking' không thể bỏ qua

Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng với những thác nước thơ mộng, các rừng thông hùng vĩ. Thế nhưng ít ai biết rằng nơi đây cũng là điểm trekking tuyệt vời nếu bạn muốn có một chuyến đi trong ngày. Nổi bật nhất phải kể đến hành trình chinh phục đỉnh Lang Biang với khoảng 3 giờ đi bộ. Bạn sẽ xuất phát từ trung tâm khu du lịch, men theo con đường đất rồi dần tiến vào rừng thông trước khi leo lên dốc cao giữa rừng với những bậc đá nối tiếp nhau. Khi lên đến đỉnh, bạn sẽ thấy toàn cảnh thung lũng và bản làng mở ra, vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Ở Đà Lạt, việc đăng ký tour trekking có hướng dẫn viên khá dễ dàng, thậm chí bạn có thể chọn xe Jeep để lên núi. Nhưng với những ai đam mê khám phá, trekking qua từng đoạn rừng thông chắc chắn sẽ là trải nghiệm trọn vẹn và thú vị hơn nhiều - Ảnh: Wanderlust