Những công dụng của gói chống ẩm: Khi cất chung với điện thoại mới thật thần kỳ

Nếu điện thoại di động của bạn bị rơi vào nước hoặc không sử dụng được do bị ẩm, việc cấp thiết cần làm là tháo pin và SIM ra để làm khô điện thoại càng nhanh càng tốt. Nhưng chỉ lau bằng vải có thể không thể loại bỏ hoàn toàn nước và hơi ẩm, vì vậy, chúng ta cần sử dụng chất có tính hút ẩm cao như gói hút ẩm để giải quyết vấn đề này. Sau khi lau điện thoại (càng khô càng tốt) thì bạn cho điện thoại di động vào một chiếc túi ni lông và thả vài gói chống ẩm vào cùng và để vài ngày trước khi mở phong bì để kiểm tra tình trạng của điện thoại.

3. Đổi hoa tươi sang khô đẹp, hình dáng ổn định



Khi bạn muốn giữ một bó hoa đẹp làm kỷ niệm trong khi vẫn giữ được hình thức ban đầu, hãy sử dụng gói chống ẩm như một trợ thủ đắc lực. Vì chất này dần dần sẽ hút hết hơi ẩm từ hoa tươi, khiến hoa mất dần nước bên trogn và trở thành những bông hoa khô có thể cất giữ hoặc trang trí trong nhà mà không lo hoa sẽ tàn. Chỉ cần cắt những phần bạn muốn và đặt chúng vào hộp và thêm một số chất bảo quản để phủ lên những bông hoa. Sau đó đậy nắp lại và để khoảng 5 - 7 ngày, bạn sẽ có được những bông hoa khô đẹp lung linh.

4. Bảo quản hạt giống

Một giải pháp để bảo quản hạt giống chất lượng và sẵn sàng gieo trồng là hãy trộn chung với chất bảo quản. Do độ ẩm có thể làm cho hạt xấu đi hoặc gây ra nấm mốc nên bảo quản tốt hạt giống phải để nơi khô ráo hoàn toàn, không có nước hoặc độ ẩm xâm nhập vào bên trong.

5. Giúp gia vị không bị vón cục

Một vấn đề nhà bếp phổ biến khác là gia vị và bột có xu hướng kết dính với nhau, gây khó khăn khi sử dụng. Lý do khiến các nguyên liệu thô này cứng và vón cục là do hút ẩm từ môi trường bên ngoài. Ngay cả túi ni lông hoặc lọ có nắp đậy kín cũng có thể không ngăn được độ ẩm đủ tốt. Vì lý do này, cho gói hút ẩm vào lọ muối, đường hoặc gia vị là một cách tuyệt vời để bảo quản gia vị dễ dàng, mỗi lần sử dụng bạn không cần phải gắng sức và tốn thời gian cạo.