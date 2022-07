Những công dụng bất ngờ của cây me rừng đối với bệnh đường ruột

- Bài thuốc chữa rắn cắn (áp dụng trong trường hợp chưa thể đến bệnh viện): Vỏ cây me rừng giã nát rồi thêm một ít nước vào, chắt lấy nước uống còn dùng bã đắp vào vết cắn. Sau đó cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

- Rượu me rừng kích thích tiêu hóa và tăng cường khả năng sinh lý: Rượu trắng 2 lít và quả me rừng 1 kg, rửa sạch me, để ráo rồi xếp vào bình đổ rượu vào ngâm trong vòng 1 tháng. Mỗi lần uống 1 chén nhỏ, dùng 3 lần/ngày trong bữa ăn.

- Chữa tiêu chảy, đau bụng và đau họng: Rễ cây khô 15 – 20g, đem sắc với 700ml nước, chia thành nhiều lần uống trong ngày.

- Trị thấp chẩn, mẩn ngứa, viêm da mãn tính: Vỏ me rừng 15 – 30g, quả me rừng 10 – 30g, lá me rừng 10 – 20g, sắc uống, ngày dùng 1 thang. Đồng thời nên dùng lá me rừng nấu lấy nước tắm rửa hằng ngày.