Những con tin đầu tiên trở về Israel sau khi được Hamas phóng thích

Sau khi kiểm tra y tế sơ bộ tại Re'im, những người vừa được Hamas trao trả sẽ được đưa tới các bệnh viện khác để kiểm tra toàn diện.

Chân dung một số con tin Israel được cho là còn sống. Ảnh: CNN.

Trước đó, một nguồn tin Israel cho hay, Hội Chữ thập đỏ đã chuyển 7 con tin đầu tiên cho lực lượng quân đội Israel tại Gaza.

Ít nhất 6 máy bay trực thăng đã tới căn cứ Re’im ở miền Nam Israel để chuẩn bị đón nhận các con tin được phóng thích khỏi Gaza. Sau khi kiểm tra y tế sơ bộ và gặp gỡ gia đình, họ sẽ được chở bằng máy bay tới các bệnh viện quanh Tel Aviv.

Từ trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi việc thả tự do cho con tin Israel trên truyền hình. Sau đó ông đã hạ cánh xuống Israel sau chuyến bay dài từ Washington.

Trong khi đó, tại miền Nam dải Gaza, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài bệnh viện Nasser ở Khan Younis, để đón gần 2.000 tù nhân Palestine và người Palestine bị tạm giữ được phía Israel trả tự do. Xe của Hội Chữ thập đỏ đã tới khu vực biên giới với Israel để tiếp nhận những người này.