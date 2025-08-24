Những con hươu thân mọc chi chít khối u đen sì gieo rắc nỗi sợ hãi ở Mỹ

Mới đây, người dân Mỹ liên tục ghi nhận những con hươu xuất hiện với những khối u lạ trên cơ thể, hiện tượng được các chuyên gia xác định là u xơ da hươu – hay còn gọi là “mụn cóc hươu”.

Hiện tượng này cũng được ghi nhận ở nhiều loài động vật hoang dã khác như thỏ và sóc, làm dấy lên lo ngại về mức độ lan rộng của virus trong tự nhiên.

Theo đó, hàng loạt hình ảnh về những con hươu với khối u bất thường đã được chia sẻ trên mạng xã hội, từ New York, Pennsylvania cho đến Wisconsin.