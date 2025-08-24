Những con hươu thân mọc chi chít khối u đen sì gieo rắc nỗi sợ hãi ở Mỹ

Mới đây, người dân Mỹ liên tục ghi nhận những con hươu xuất hiện với những khối u lạ trên cơ thể, hiện tượng được các chuyên gia xác định là u xơ da hươu – hay còn gọi là “mụn cóc hươu”.
Hiện tượng này cũng được ghi nhận ở nhiều loài động vật hoang dã khác như thỏ và sóc, làm dấy lên lo ngại về mức độ lan rộng của virus trong tự nhiên.
Theo đó, hàng loạt hình ảnh về những con hươu với khối u bất thường đã được chia sẻ trên mạng xã hội, từ New York, Pennsylvania cho đến Wisconsin.
Theo các cơ quan quản lý động vật hoang dã, nguyên nhân của hiện tượng này là virus papilloma đặc trưng ở hươu, lây lan mạnh trong mùa hè do sự gia tăng của muỗi và ve – những loài côn trùng mang mầm bệnh.
Sở Động vật hoang dã bang Washington cho biết tình trạng u nhú thường bùng phát từ cuối mùa hè đến mùa thu, khi côn trùng hoạt động mạnh nhất. Virus có thể truyền qua vết cắn của muỗi, ve hoặc qua tiếp xúc trực tiếp, chẳng hạn khi các con hươu dùng chung nơi kiếm ăn, chỗ nghỉ hoặc cọ xát lên cùng một cây để đánh dấu lãnh thổ.
Các khối u trên hươu có kích thước đa dạng, từ nhỏ như hạt đậu đến lớn bằng quả bóng đá, màu xám, đen hoặc thịt, và thường không có lông. Dù hiếm khi gây chết, chúng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhìn hoặc ăn nếu phát triển quá lớn hoặc bị nhiễm khuẩn. Trong đa số trường hợp, hệ miễn dịch của hươu có thể tự loại bỏ virus và khối u biến mất sau vài tháng.
Mặc dù virus gây bệnh u xơ không lây sang người, nhưng các chuyên gia cảnh báo về một mối nguy hiểm gián tiếp. Những con hươu bị bệnh có thể mang theo ve, và những con ve này lại là vật chủ trung gian truyền bệnh Lyme – một căn bệnh nguy hiểm có thể lây sang người.
Tiến sĩ Omer Awan, Trường Y khoa Đại học Maryland, cảnh báo biến đổi khí hậu đang kéo dài thời gian sinh trưởng của muỗi và ve, đồng thời mở rộng phạm vi phân bố của chúng đến những khu vực trước đây chưa từng có.
Ông cho biết: “Nhiệt độ ấm hơn khiến những căn bệnh vốn hiếm gặp bắt đầu xuất hiện ở các vùng mới, chẳng hạn bệnh Lyme đã được ghi nhận tại miền nam Canada hay các bang phía bắc Bờ Đông như Maine”.
Hiện tượng mụn cóc hươu không phải là mới. Các nghiên cứu về virus papilloma ở động vật hoang dã Mỹ đã được thực hiện từ những năm 1950, và các nhà khoa học tin rằng virus này đã tồn tại hàng thế kỷ. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và sự phát triển của mạng xã hội đã khiến hiện tượng này trở nên nổi bật hơn trong những năm gần đây.