Những chuyến quà nghĩa tình đến bà con vùng lũ

Những ngày mưa lũ dồn dập tại miền Bắc, khi từng dòng tin cầu cứu xuất hiện trên mạng xã hội, người dân TP.HCM đã không đứng ngoài cuộc. Từ những cá nhân bình thường đến các tổ chức thiện nguyện chuyên nghiệp, từ học sinh, sinh viên đến các bác tài giao hàng, tất cả đều góp phần sức nhỏ để mang hơi ấm đến với bà con vùng bão.
Tại các điểm tập kết hàng cứu trợ, không khó để bắt gặp những lời nói từ người dân: “Em để sữa đây nha chị, em để thuốc đây nha anh…”.
Những bàn tay nhỏ bé, nghĩa tình lớn lao
Tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở phường Tân Sơn Nhất, chị Ngọc Yến vừa dựng chống xe đã vội vàng nói: “Tôi muốn hỗ trợ chút ít nhu yếu phẩm cho bà con vùng bão, lũ”. Cùng con gái mang nước và sữa đến, chị kể con gái thấy lời kêu gọi trên mạng nên hai mẹ con quyết định đi ngay để kịp gửi quà đến tay người cần.
Khác với chị Yến, anh Đỗ Nhật Tiến (ngụ xã Hóc Môn, TP.HCM) lại đến điểm tập kết hàng cứu trợ với nhiệm vụ là giao hàng. Anh Tiến kể hôm nay được người dân đặt giao quần áo và đồ dùng để gửi tặng bà con vùng lũ. Sau khi hoàn tất việc giao hàng, anh lặng lẽ chụp lại một tấm ảnh làm minh chứng, rồi tiếp tục phụ bốc dỡ từng bao quần áo, thùng hàng xuống xe.
Thực ra, tôi chỉ dùng một từ thôi, đó là “thương”. Nghĩ đến cảnh bà con chịu lũ, đặc biệt là ba đêm nay tôi không ngủ được…
Đây là chuyến thứ hai anh Tiến nhận chở hàng quyên góp đến điểm tiếp nhận. Dù công việc có thu phí vận chuyển, anh cho biết chỉ lấy giá rẻ hơn bình thường, xem như góp một phần công sức vào hoạt động thiện nguyện.
“Thấy bà con ngoài đó khó khăn, mình giúp được phần nào thì thấy vui lắm. Sau này còn chuyến hàng nào nữa, tôi vẫn sẵn sàng chở. Mình chỉ góp sức nhỏ thôi nhưng cũng mong bà con sớm vượt qua khó khăn” - anh Tiến nói, rồi nhanh chóng quay lại xe, tiếp tục chuyến đi thiện nguyện của mình.
Giới trẻ vào cuộc
Giữa dòng người tất bật, bạn Huỳnh Trần Kim Ngân, sinh viên năm 2 Trường ĐH Văn Hiến, lặng lẽ đặt xuống những túi quà nhỏ do chính tay mình chuẩn bị. Những phần quà gồm thuốc cảm, thuốc hạ sốt, băng vệ sinh, thực phẩm khô, bột giặt và xà phòng tắm, được gom từ tiền cá nhân của Ngân và hai người bạn cùng phòng.
“Tối qua em thấy một đoạn clip về người dân Thái Nguyên cầu cứu trên mạng xã hội. Xem xong em khóc luôn. Sáng nay vừa đi học về là em đi mua đồ rồi mang qua đây liền” - Ngân chia sẻ.
Từ những hành động nhỏ đến sức mạnh cộng đồng
Từ những túi quà nhỏ của sinh viên, những chuyến xe của tài xế giao hàng đến những kế hoạch bài bản của nhóm thiện nguyện, tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh đẹp về tình người giữa mùa bão lũ. Không ai bảo ai nhưng ai cũng hành động. Không ai đợi ai nhưng ai cũng sẵn sàng.
TP.HCM - TP vốn nhộn nhịp, sôi động - những ngày này lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Bởi lẽ trong từng con phố, từng khu dân cư, từng lớp học đều có những trái tim đang hướng về miền Bắc, nơi bà con đang oằn mình trong mưa lũ.
Không chỉ sinh viên, học sinh cấp III cũng góp mặt. Em Huỳnh Thiên Ân, học sinh lớp 11 Trường THPT Gò Vấp, cùng năm bạn trong lớp có mặt tại điểm quyên góp từ 10 giờ sáng. Sau giờ học, cả nhóm thống nhất quyên góp tiền để mua quà, rồi ở lại phụ sắp xếp hàng hóa. “Chiều nay tụi em tranh thủ ở lại phụ mấy anh chị luôn, vì thấy các anh chị cũng đang cần người hỗ trợ” - Ân nói.
Nhóm của Ân dự định sẽ tiếp tục đồng hành trong những ngày tới. Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của các bạn trẻ đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Những chuyến đi không ngủ
Trong căn nhà nhỏ ở phường Đông Hưng Thuận, chị Bùi Thị Kiều Ly - sinh năm 1980 tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm để cuối tuần gửi quà đến bà con vùng bão. Nhận tin về bão, chị và nhóm thiện nguyện đã lên kế hoạch cứu trợ khoảng 600 phần quà, đảm bảo cả kinh phí, phương tiện và nhân lực.
“Đợt cứu trợ này sẽ rất dài, không chỉ Thái Nguyên hay Bắc Ninh, mà sẽ triển khai nhiều nơi. Đây mới chỉ là “mở màn”, chương trình lớn hơn vẫn tiếp tục” - chị Ly cho biết. Nhóm của chị từng tổ chức hơn 1.500 phần quà, trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng, cho các chương trình cứu trợ dịp Tết và bão Yagi. Nhờ kinh nghiệm, mọi khâu từ chọn vật phẩm, kiểm tra hạn sử dụng đến vận chuyển đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Các món quà chủ yếu là thực phẩm đóng gói sẵn, hút chân không hoặc đồ dùng thiết yếu, nhằm thuận tiện cho người nhận và không bị hư hỏng trong quá trình di chuyển” - chị nói. Đặc biệt, mỗi chuyến đi đều được phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
“Thực ra, tôi chỉ dùng một từ thôi, đó là “thương”. Nghĩ đến cảnh bà con chịu lũ, đặc biệt là ba đêm nay tôi không ngủ được. Đêm nào cũng theo dõi live, tin nhắn kêu cứu từ người già, trẻ em… Người ta biết tôi đi tài trợ nên nhờ cứu trợ, tôi truyền thông tin cho các đoàn khác để họ kịp thời giúp đỡ” - chị Ly nghẹn ngào.
Chính quyền đồng hành
Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, cho biết nhiều người dân đã tích cực hỗ trợ đồng bào vùng lũ, chủ yếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về ủy ban. Một số mạnh thường quân như chị Ly không chỉ đóng góp tài chính mà còn chuẩn bị tinh thần, cơ sở vật chất để vận chuyển quà trực tiếp đến vùng bị ảnh hưởng.
“Chúng tôi cũng nắm được thông tin từ khu phố và các anh chị đang chuẩn bị để gửi quà ra hỗ trợ bà con ở miền Bắc. Chúng tôi biết và tạo điều kiện để thực hiện việc này” - bà Ngoãn nói.
Ủy ban MTTQ phường đã triển khai tới 84 khu phố, kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ bà con vượt qua thiên tai. Tính đến thời điểm hiện tại, phường đã tiếp nhận khoảng 110 triệu đồng ủng hộ từ các cá nhân và tổ chức, chủ yếu qua chuyển khoản.