Những chuyến quà nghĩa tình đến bà con vùng lũ

Những ngày mưa lũ dồn dập tại miền Bắc, khi từng dòng tin cầu cứu xuất hiện trên mạng xã hội, người dân TP.HCM đã không đứng ngoài cuộc. Từ những cá nhân bình thường đến các tổ chức thiện nguyện chuyên nghiệp, từ học sinh, sinh viên đến các bác tài giao hàng, tất cả đều góp phần sức nhỏ để mang hơi ấm đến với bà con vùng bão.

Ông Dậu chỉnh bảng hiệu nơi tiếp nhận hàng trợ đến bà con vùng lũ. Ảnh: HN

Tại các điểm tập kết hàng cứu trợ, không khó để bắt gặp những lời nói từ người dân: “Em để sữa đây nha chị, em để thuốc đây nha anh…”.

Người dân nườm nượp đem quà đến hỗ trợ bà con vùng bão, lũ. Ảnh: HN

Những bàn tay nhỏ bé, nghĩa tình lớn lao

Tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở phường Tân Sơn Nhất, chị Ngọc Yến vừa dựng chống xe đã vội vàng nói: “Tôi muốn hỗ trợ chút ít nhu yếu phẩm cho bà con vùng bão, lũ”. Cùng con gái mang nước và sữa đến, chị kể con gái thấy lời kêu gọi trên mạng nên hai mẹ con quyết định đi ngay để kịp gửi quà đến tay người cần.

Chị Ngọc Yến cùng con gái mang quà đến hỗ trợ bà con. Ảnh: HN

Khác với chị Yến, anh Đỗ Nhật Tiến (ngụ xã Hóc Môn, TP.HCM) lại đến điểm tập kết hàng cứu trợ với nhiệm vụ là giao hàng. Anh Tiến kể hôm nay được người dân đặt giao quần áo và đồ dùng để gửi tặng bà con vùng lũ. Sau khi hoàn tất việc giao hàng, anh lặng lẽ chụp lại một tấm ảnh làm minh chứng, rồi tiếp tục phụ bốc dỡ từng bao quần áo, thùng hàng xuống xe.