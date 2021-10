Những chuyến du lịch khi vắng người

Tuần cuối tháng 10, Hội An mưa kéo dài không dứt, nước sông dâng lên, khiến những con đường đá quen thuộc trong phố cổ thành đường sông. Ở Hội An những ngày này, Xuyên Vĩ (TP HCM) lần đầu được thấy người dân dùng ghe, thuyền nhỏ làm phương tiện đi lại. Cuối tuần, anh cùng một vài người bạn chèo ghi đi uống cà phê, mang ván chèo giữa dòng nước.

Anh chia sẻ, khung cảnh ấy khiến anh liên tưởng tới Venice, Italy nhưng lại có những bức tường vàng xưa cũ, đèn lồng, hoa giấy, người dân đội nón lá trong mưa. "Thay vì trải nghiệm cái nắng nóng gay gắt của miền Trung, mùa mưa mình mới cảm nhận được hết sự bình yên, khi đi ghe chậm rãi qua hết những cung đường của phố cổ", anh nói.

Chèo thuyền phao

Xuyên Vĩ là sáng tạo ý tưởng thiết kế cho trò chơi trên nền tảng ứng dụng, vì vậy có nhiều thời gian để đến nhiều nơi ở Việt Nam. Anh đến những thành phố miền Trung từ tháng 4 và đến Hội An từ tháng 9. Anh chia sẻ lựa chọn "mắc kẹt" ở nơi đây vì vừa có biển, núi, sông, hồ... giúp anh tạm trốn khỏi cái ồn ào, tấp nập của Sài Gòn.

Mùa này ở Hội An hầu như không có khách du lịch, nước lũ vẫn lên nhưng hàng quán vẫn mở để phục vụ người địa phương. Nghỉ dịch lâu quá, việc mở quán để chào hỏi nhau sau bao tháng đóng cửa cũng làm người dân ở đây trân quý. Lũ lên, nhưng mọi người vẫn cứ chậm rãi chờ lũ rút đi, rồi từ từ dọn dẹp. "Người dân Hội An bình lặng, chậm rãi và an yên. Đối với họ, cái gì cũng có thể giải quyết chứ không cần phải ào ào, hối hả. Điều bình dị ấy khiến nhiều người, trong đó có tôi muốn tìm đến nơi đây", anh nói.

Người dân chèo ghe, thuyền để di chuyển