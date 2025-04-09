Những chốn lui tới để ‘đốt tiền’ ở Hà Nội của các đại gia có máu đỏ đen

Trong số đó phải kể đến CLB King Club nằm tại tầng 1, khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội). Ở đây có 3 hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) để các đại gia lui tới “đốt tiền” gồm: Slot, Roulette và Baccarat.

Hệ thống các máy TCĐTCT gồm: 40 máy giật xèng Slot được đánh số ký hiệu từ S01 đến S40; 2 máy Roulette trong đó 1 máy có 8 bàn kết nối với máy trung tâm được đánh số ký hiệu từ RV01 đến RV08, 1 máy có 18 bàn kết nối với máy trung tâm được đánh số ký hiệu từ R01 đến R18; 1 máy Baccarat có 8 bàn kết nối với máy trung tâm được đánh số ký hiệu từ RV09 đến RV16.

Để tham gia, người chơi phải dùng USD hoặc đổi thành thẻ ticket (vé đổi tiền) có mã vạch của King Club để đặt cược. Khi nhận USD của người chơi, máy sẽ tự động quy đổi tiền ra điểm để họ đặt cược. Kết thúc trò chơi, máy tự động quy đổi điểm còn lại thành tiền để người chơi nhận lại tại quầy thu ngân…

Ngày 22/6/2024, khi các “con bạc” đang mải mê trong sòng bài tại khách sạn Pullman, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ập vào bắt quả tang. Mở rộng điều tra, CQĐT đề nghị truy tố 140 bị can, trong đó có nhiều người là doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, bác sĩ, hưu trí, cựu quan chức. Số tiền đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).