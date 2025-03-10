Những chiếc xe có màn lội nước ấn tượng ở trận ngập lụt Hà Nội

Những trận mưa lớn do hoàn lưu bão Bualoi đổ xuống trong những ngày vừa qua khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập lụt. Nước dâng nhanh làm không ít phương tiện bị chết máy khi đi qua các khu vực ngập nước.

Dù vậy, vẫn có một số xe ô tô gây ấn tượng nhờ màn lội nước và được cộng đồng mạng ví như “tàu ngầm” giữa Thủ đô. Dưới đây là một số chiếc xe có màn lội nước ấn tượng, trong đó có chiếc trị giá lên tới gần 9 tỷ đồng.

1. Ford Everest

Đứng đầu danh sách này là mẫu Ford Everest, khi rất nhiều video xuất hiện trên mạng xã hội với màn lội nước ấn tượng của mẫu xe này. Một đoạn video được quay bởi người đi đường tại Khu đô thị An Khánh (Hà Nội) cho thấy, mực ngang mặt ca-lăng nhưng chiếc Everest thế hệ cũ vẫn có thể vượt qua một cách an toàn.