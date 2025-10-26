Những chiếc Toyota Fortuner độ cực chất dành cho quân đội

Trên kính lái các xe đều có giấy ghi rõ “On Army Duty” (Xe làm nhiệm vụ quân đội), qua đó chấm dứt các tranh luận về nguồn gốc của dòng Fortuner đặc biệt này.

Những hình ảnh được đăng tải bởi Auto Journal India cho thấy hai chiếc Fortuner dừng trên đường và một số xe khác trong bãi đỗ riêng. Tất cả đều được phủ sơn xanh mờ (matte olive), đi kèm thang kim loại bên hông và hệ thống anten vệ tinh gập cỡ lớn trên nóc – chi tiết vốn chỉ xuất hiện trên xe chuyên dụng.