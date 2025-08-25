Những chia sẻ đầu tiên của tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

Sáng 25-8, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ mới.

Theo ông Trần Lưu Quang, việc đầu tiên, cần thiết phải làm ngay tại buổi lễ trao quyết định là gửi lời cảm ơn trân trọng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, đến Thường trực Ban Bí thư, đến Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị đã giao cho ông một nhiệm vụ mới, hết sức nặng nề với sự tin tưởng và kỳ vọng.

Tân Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM cùng Ban Thường vụ Thành ủy.