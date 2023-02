Những 'cha mẹ trực thăng' ở Hàn Quốc

Số vụ tai nạn liên quan đến trường học trong nửa đầu năm 2022 là 64.000 vụ, tăng 20.000 vụ so với một năm trước đó. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2018 với 57.000 vụ tai nạn, theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc.

"Tai nạn liên quan đến trường học ngày càng gia tăng và các vấn đề như lây nhiễm Covid-19 vẫn xảy ra dù giáo viên nỗ lực quản lý, gây ra các mối đe dọa không chỉ với sức khỏe và sự an toàn của học sinh nhỏ tuổi mà còn đối với xã hội", Kim Dan Bi (33 tuổi) y tá trường học ở tỉnh Gyeonggi cho biết.

Do dịch Covid-19, đến nửa cuối năm 2022, các buổi dã ngoại của nhiều lớp học mới được nối lại. Một số giáo viên cho biết vài năm qua, các vấn đề an toàn công cộng được ưu tiên hơn mục đích giáo dục trong các chuyến đi thực tế của trường.

"Hầu hết nạn nhân của vụ chìm phà Sewol là học sinh trung học đang trong chuyến đi thực tế. Các bậc cha mẹ đã mất niềm tin rằng hệ thống của chúng ta sẽ giữ con cái họ an toàn. Họ đang làm những gì có thể để bảo vệ người thân yêu", Yang Ji Won, bà mẹ 2 con ở Incheon, chỉ ra.

Sự cần thiết của các chuyến đi với trường học

Một số chuyên gia về văn hóa thanh niên bày tỏ sự hoài nghi về “lợi ích giáo dục” của các chuyến đi thực tế.

"Với thế hệ cũ, các chuyến dã ngoại mang đến cơ hội trải nghiệm những văn hóa mới và tận hưởng các hoạt động giải trí. Khi đó, các hoạt động văn hóa giải trí chưa quá phổ biến. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, người ta đi du lịch thường xuyên", Lee Gwang Ho, giáo sư chuyên về tâm lý và văn hóa thanh thiếu niên tại Đại học Kyonggi, cho biết.

"Trong hầu hết chuyến dã ngoại của trường, học sinh sẽ đến thăm các di tích lịch sử hoặc bảo tàng dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Vào buổi tối, các em thường có chương trình biểu diễn tài năng hoặc vận động. Học sinh cùng nhau làm những việc giống nhau trong suốt chuyến đi", giáo sư tiếp tục, đặt câu hỏi về yếu tố giáo dục của những chuyến đi như vậy.

Nhiều người cho rằng các chuyến đi là cơ hội tốt để học sinh khám phá điều mới, nhất là sau thời gian dài phải ở trong nhà, lớp học vì dịch bệnh bùng phát. Ảnh minh họa: AP.



Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ học sinh, phụ huynh ghi nhận ý nghĩa của các chuyến dã ngoại, hoạt động ngoại khóa ngoài trời với lớp học, đặc biệt là sau khoảng thời gian dài ngừng lại do đại dịch.

"Học sinh có thể có những trải nghiệm độc đáo mà các con không thể có nếu chỉ ngồi trong lớp học. Ví dụ, cô con gái 16 tuổi của tôi gần đây có chuyến đi đến Gangneung, tỉnh Gangwon để xem một triển lãm nghệ thuật nổi tiếng và một nhà máy chế biến cà phê. Tôi nghĩ việc tiếp xúc với môi trường và con người mới có thể là một phần thiết yếu trong quá trình trưởng thành của học sinh", Woo, nhân viên văn phòng ở độ tuổi 40, nói.

"Các chuyến đi ngoài trời của trường không phải là thủ phạm chính gây ra các tai nạn về an toàn. Một số vụ việc là không thể tránh khỏi, số khác là do thiếu an toàn công cộng hoặc người dân không nhận thức được sự nguy hiểm", cô nói thêm.