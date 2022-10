Những câu nói về phụ nữ cần được chính phụ nữ hiểu khác đi

Phụ nữ có những giá trị riêng đòi hỏi người chồng phải nâng niu, trân quý và gìn giữ thật chặt. Chúng tôi sợ mệnh đề so sánh kiểu “hơn nhau ở tấm chồng”, nó áp lực kinh khủng. Chị em hãy tự quyết định giá trị của chính mình.

Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai

Quan niệm này bắt nguồn từ nước ngoài, nguyên bản là “Women are the most beautiful when thay do not belong to anyone”. Thật khó hiểu khi ở Việt Nam, thường thấy dùng câu này để vuốt ve, an ủi, động viên những phụ nữ những phụ nữ vừa ly hôn hoặc chia tay hoặc tuyên bố độc thân mãi mãi…

Ý nghĩa thực sự của câu nói này cần hiểu đúng là phụ nữ đẹp nhất khi là chính mình, được tự do làm đẹp và thể hiện bản thân mà không chịu ảnh hưởng của người khác.

Tôi lấy ví dụ khi phụ nữ lựa chọn người đàn ông luôn tôn trọng gu thời trang, phong cách trang điểm, mái tóc… họ sẽ không phải thay đổi bất cứ gì. Và khi luôn đúng ý, họ sẽ đẹp nhất theo cách họ muốn. Vấn đề lại quay trở lại ở tính độc lập, không phụ thuộc, không bị ai tác động, không ép thứ mình không thích chỉ vì muốn vừa lòng người khác. Câu nói “phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai” sẽ khiến mọi người hiểu nhầm đàn ông cùm kẹp phụ nữ.