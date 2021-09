Những câu nói quyền lực của các fandom hàng đầu xứ Hàn

Nếu đó là điều BTS muốn, Army sẽ cùng cố gắng để biến nó thành sự thật. (Ảnh: Twitter)

ONCE - “TWICE cứ việc comeback, thành tích cứ để ONCE lo”

Nếu so sánh TWICE là tiền tuyến, thì ONCE hẳn sẽ là hậu phương vững chắc nhất. Lời tuyên bố "TWICE cứ việc comeback, mọi thứ cứ để ONCE lo" đã cho thấy quyết tâm hỗ trợ hết mình của cộng đồng fan này dành cho 9 cô gái nhà JYP.



ONCE cũng là một fandom nổi tiếng vì sự hết mình với thần tượng. (Ảnh: 86ARIANA)

Có thể nói, nhờ vậy mà TWICE luôn sở hữu loạt thành tích "khủng" ở cả mảng nhạc số và album trong mỗi đợt quảng bá. Đây quả là những chiến thắng rất đáng tự hào của nhà ONCE trên hành trình đồng hành cùng thần tượng.



Loạt thành tích khủng ở cả mặt trận nhạc số và album của TWICE có sự đóng góp không nhỏ từ ONCE. (Ảnh: Kpopping)

Những lời khẳng định trên đã góp phần thể hiện màu sắc riêng biệt của các fandom K-pop. Dẫu quan điểm và cách ủng hộ khác biệt thế nào, họ luôn xuất phát từ tấm lòng ưu ái dành cho thần tượng. Tình cảm đặc biệt này chắc hẳn đều khiến idol cảm động và trân quý.