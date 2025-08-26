Những câu chuyện xúc động về Khối nữ du kích miền Nam trên thao trường miền Bắc

Những ngày này, các khối diễu binh, diễu hành đang ra sức tập luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Trong số đó có Khối nữ du kích miền Nam, những cô gái đến từ phương Nam đang háo hức cho ngày đại lễ của dân tộc.

Trưởng thành trong mỗi bước chân﻿

Gặp chúng tôi sau khi kết thúc đợt tổng hợp luyện, Hà Thị Phương Thanh, quê ở Lâm Đồng, sinh viên năm 3 Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM lấy tay gạt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt.

“Em ra đây cũng lâu rồi mà vẫn chưa thích nghi được với thời tiết của Hà Nội”- Thanh tâm sự. Làn da của Thanh cũng như những đồng đội khác mỗi ngày đều được nhuộm thêm màu của nắng, của gió thao trường.

Ngày đầu tiên có mặt ở Hà Nội, cô sinh viên năm 3 không thể quên được thời tiết của thủ đô chào đón mình. “Hà Nội lúc đó vừa trải qua một trận mưa lớn. Thời tiết thật mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Trên đường còn có những chiếc lá vàng đẫm nước”- Thanh nhớ lại.

Khối nữ du kích miền Nam trong đợt Tổng hợp luyện. Ảnh: PHI HÙNG

Tuy nhiên, sự dễ chịu ấy không kéo dài lâu. Khi chính thức bước vào thao trường, cái nắng đặc trưng của miền Bắc tháng 6 đã khiến nhiều cô gái gặp không ít thử thách. Có chiến sĩ chưa kịp thích nghi với khí hậu đã ngất xỉu ngay buổi tập đầu tiên.

Nhưng cũng chính từ sự khắc nghiệt ấy, họ dần rèn luyện cho mình sức chịu đựng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội.

“Giai đoạn đầu, thời tiết nắng nóng của mùa hè Hà Nội đã ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của các chiến sĩ nữ du kích miền nam. Trước tình hình đó, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự điều chỉnh thời gian học tập của giáo viên và sự nhiệt huyết của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác tham mưu, đề xuất để chống say nắng, say nóng và các bệnh dễ xảy ra trong mùa hè, chúng em dần thích nghi. Đặc biệt, nhờ sự quyết tâm của từng thành viên trong khối, nỗ lực của các chiến sĩ rất lớn nên đã khắc phục được khó khăn đó. Hiện nay có thể nói tinh thần, thái độ, trách nhiệm, sự kiên trì, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết của toàn khối rất cao. Quyết tâm biến khó khăn thành động lực, biến từng nhịp bước chân thành nhịp bước hào hùng của dân tộc. Tất cả quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 lần này” - Thượng tá Đỗ Quốc Bảo, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ( Chính trị viên Đại đội nữ Du kích Miền Nam)

Đặng Hồ Thiên Phúc, dân quân tự vệ xã Nhà Bè (TP.HCM), là một trong những gương mặt tiêu biểu. Cô may mắn được chọn tham gia ba lần diễu binh cấp quốc gia: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và lần này là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (A80).