Những câu chuyện ấm tình đồng bào trong đợt lũ lụt ở miền Bắc

Những ngày vừa qua, hình ảnh người dân cả nước hướng về các tỉnh miền Bắc trong đợt lũ lịch sử đã khiến người người xúc động. Giữa dòng nước xiết, giữa những ngôi nhà bị ngập sâu, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không chỉ có các doanh nghiệp, nghệ sĩ làm mạnh thường quân lớn đóng góp những khoản tiền lớn, mà còn có hàng trăm nhóm thiện nguyện, hàng ngàn cá nhân âm thầm góp sức theo cách riêng của mình. Từ những nồi cơm cứu trợ, chuyến xe xuyên đêm đến vùng lũ, cho đến những tấm lòng bình dị nhưng ấm áp, tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy nhân văn giữa mùa nước dữ.

Khi công nghệ trở thành “phao cứu sinh”

Giữa cơn lũ, không ít người dân rơi vào tình cảnh bị cô lập, không thể liên lạc, trong khi các nhóm cứu trợ lại gặp khó vì thông tin phân tán khắp nơi. Lúc đó, một nhóm bạn trẻ chọn cách hỗ trợ khác biệt, không bằng tiền bạc, mà bằng chính tri thức và khả năng công nghệ của mình.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh, cựu sinh viên khoá 7 ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội ùng anh Từ Tất Huân (29 tuổi, đồng nghiệp cũ) và anh Long Đặng (kỹ sư công nghệ) làm thêm một luồng thông tin cứu hộ khẩn cấp tập trung cho Thái Nguyên.

Nhóm nhanh chóng tùy chỉnh luồng xử lý, nâng cấp máy chủ, bổ sung bộ lọc, tích hợp AI để trích xuất, loại trừ thông tin trùng lặp, thực hiện vibe coding, xử lý các phần API. Chỉ trong 4 giờ làm việc xuyên đêm, nền tảng Thongtincuuho.org ra đời.

Nền tảng Thongtincuuho.org ra đời trong thời gian rất ngắn. (Ảnh chụp màn hình)

Trang web này có nhiệm vụ thu thập tự động (crawl) dữ liệu từ hàng loạt nhóm và bài đăng cầu cứu trên mạng xã hội, sau đó phân tích và tổng hợp thành bản đồ nhiệt (heatmap) hiển thị các khu vực đang cần cứu trợ. Nhờ đó, thông tin không còn bị phân mảnh, giúp đội cứu hộ dễ dàng xác định vị trí và ưu tiên hỗ trợ theo mức độ khẩn cấp.