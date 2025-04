Những 'cánh chim không mỏi' từ nước Mỹ vì nền hòa bình Việt Nam

Theo ông Tim Rieser, việc bình thường hóa quan hệ năm 1995 không chỉ chấm dứt thế đối đầu, mở khóa cánh cửa hy vọng cho tương lai hai nước, mà còn đánh dấu điểm khởi đầu cho công việc kéo dài suốt 37 năm qua giữa ông và thượng nghị sĩ Leahy, kế thừa di sản mà thượng nghị sĩ Kerry và McCain để lại trong hàn gắn vết thương chiến tranh với Việt Nam.

Dù từng đi qua thời chiến, thấu hiểu sâu sắc hệ quả tàn khốc mà cuộc xung đột gây ra với hai dân tộc, thượng nghị sĩ Leahy và ông Tim Rieser chưa bao giờ nghĩ bản thân có cơ hội “phá đá mở đường” cho hợp tác Việt-Mỹ. Nhưng sự kiện bình thường hóa quan hệ đã làm sáng lên những tia hy vọng. Ông Patrick Leahy, khi ấy là Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ và phụ tá là ông Tim Rieser đã có thể tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, vốn gây nhiều khó khăn và là “hòn đá tảng” cản bước phát triển quan hệ lên nấc thang mới.

Đặc biệt, hai người có sự sát cánh của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người chung tầm nhìn với thượng nghị sĩ Leahy, muốn hai nước "dìu nhau" đứng dậy khỏi vũng lầy quá khứ, hướng đến “ánh sáng cuối đường hầm”.

Tướng Vịnh và thượng nghị sĩ Leahy có thời gian làm việc rất chặt chẽ và trở thành những người bạn thân thiết. “Trong nhiều năm, chính mối quan hệ ấy đã trở thành động lực cho chúng tôi, cùng với sự hỗ trợ từ USAID, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ, cùng các cơ quan tương ứng của Việt Nam bắt đầu quá trình giải quyết di sản chiến tranh”, ông Tim Rieser chia sẻ.

Từ đây, Mỹ bắt đầu tham gia công việc xử lý và loại bỏ dioxin tại sân bay Đà Nẵng và hiện tiến hành công việc tương tự tại sân bay Biên Hòa. Washington cũng đang triển khai các chương trình hỗ trợ người khuyết tật tại 10 tỉnh ở Việt Nam, những người bị thương tật nặng cả thể chất lẫn nhận thức do bom mìn hoặc phơi nhiễm chất độc da cam.

Ông Tim Rieser nhấn mạnh, “Trước hết, chúng ta cần thay đổi góc nhìn và cách ứng xử với nhau, do còn tồn tại một số nghi kỵ, oán giận do chiến tranh để lại. Do đó, chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ và tìm ra giải pháp biến nỗi oán giận đó thành cơ hội hợp tác”.

Khơi dậy mạch nguồn phát triển từ Việt Nam