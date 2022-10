Những căn bệnh nguy hiểm do ngồi nhiều gây ra, bao người biết vẫn vô tư ‘nuôi dưỡng’ chúng lớn lên

Bệnh tiểu đường



Nếu bạn phải ngồi nhiều và không còn thời gian để vận động thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của bạn sẽ tăng lên. Các nhà nghiên cứu cho biết, thời gian ngồi có liên quan tới lượng cholesterol và đường trong máu cao hơn. Đây là nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường.



Bệnh tim mạch



Người ngồi nhiều dễ bị các tai biến về tim mạch như: suy tim, tắc động mạch vành, ứ đọng tuần hoàn ngoại vi do chi dưới ngừng hoạt động…



Chính vì thế, để tránh những hậu quả trên, bạn hãy tập thể dục một cách hợp lý sau mỗi giờ làm việc, có thể đứng dậy đi lại vươn vai hoặc ngồi thư giãn trên ghế, vuốt ngực, xoa bóp từ cẳng chân lên đùi. Ngồi trên ghế, để hai chân sát xuống mặt đất, thân gấp với đùi một góc 135 độ và nhắm mắt thả lỏng người.



Bệnh gout



Ngồi nhiều bạn có nguy cơ bị bệnh gout cao hơn. Nguyên nhân là do tăng axít uric trong máu, axít này thường bị lắng đọng ở ngón cái, ngón út và gót.



Để phòng bệnh, bạn cần ăn kiêng các loại thịt đỏ, thịt chó, lòng lợn tiết canh cộng với rượu bia. Đồng thời, nên uống nhiều nước và vận động hợp lý để cơ thể thanh lọc tốt.



Các bệnh về tiêu hóa



Ngồi nhiều sẽ dẫn tới giảm nhu động và tiết dịch của hệ tiêu hóa, dẫn đến việc thức ăn vào hệ tiêu hóa không được lên men và hấp thụ. Chúng sẽ tích tụ lại làm dạ dày, ruột chướng hơi, đầy bụng. Từ đó, khiến bạn ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc thậm chí mất ngủ và hay táo bón hoặc ỉa chảy do viêm dạ dày ruột, viêm tụy, sa trực tràng…



Bệnh loãng xương



Do ngồi nhiều và ít vận động, xương sẽ mất vôi, giòn và dễ gãy, dẫn tới loãng xương, thoái hóa xương và thoái hóa cột sống.



Vì vậy, bạn cần có một chế độ dinh dưỡng phù hợp để bổ sung canxi cần thiết và có những biện pháp phòng ngừa thích hợp để lượng canxi dự trữ trong xương sẽ không bị suy giảm.



Bệnh hệ tiết niệu



Nhân viên văn phòng ngồi nhiều và ít vận động sẽ làm cho nước tiểu lắng đọng. Vì thế, viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục hoặc sỏi đường tiết niệu ở nhân viên văn phòng là bệnh hay gặp. Trong khi đó, viêm nhiễm là tiền đề của việc sinh sỏi.



Vì thế để phòng bệnh, cần thường xuyên vệ sinh đường tiết niệu sinh dục, uống nhiều nước, chọn môn thể dục thích hợp để luyện tập thường xuyên. Khi có viêm nhiễm hoặc có sỏi thì phải đến bác sĩ chuyên khoa để chọn phương pháp điều trị thích hợp



Thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống



Khi bạn ngồi thì trọng lượng của nửa người trên dồn về cột sống và điểm chịu áp lực lớn nhất là đốt sống thắt lưng, lưng, cổ. Vì thế, ngồi nhiều sẽ dẫn đến việc bị đau mỏi cơ vai gáy, thắt lưng, chuột rút ở các cơ vai gáy thậm chí đau đầu hoa mắt.



Bên cạnh đó, khi vùng đốt sống bị tỳ đè nhiều sẽ làm tăng áp lực, đẩy lồi các đĩa đệm ra làm tổ chức đệm phù nề, lâu ngày gây xơ hóa, chèn ép các rễ thần kinh dẫn đến đau thần kinh tọa.



Bệnh xương cổ



Nếu bạn ngồi lâu trước máy tính trong một thời gian dài hoặc ngồi không đúng tư thế sẽ dễ gây ra mệt mỏi cho cơ gáy sau cổ, gây nên đau nhức ở cổ và vai, chuột rút ở cơ gáy, thậm chí xuất hiện đầu đau, hoa mắt. Kéo dài như vậy tới lúc trung niên tất yếu sẽ dẫn đến sụn đệm cột sống thoái hoá, gây nên bệnh xương cổ.



Bệnh béo phì



Ngồi càng nhiều thì khả năng bạn tăng cân càng cao. Một nghiên cứu cho thấy, những người ngồi nhiều có nguy cơ cao bị béo phì, tình trạng này không phụ thuộc vào việc tập thể dục. Trong đó, nhóm người thường xuyên ngồi để xem tivi có nguy cơ béo phì cao nhất.



Bệnh về mắt



Đa số những người phải ngồi nhiều là những người làm văn phòng và phải sử dụng máy vi tính. Việc ngồi quá lâu trước màn hình vi tính sẽ dẫn đến tình trạng mỏi mắt, khô mắt, chảy nước mắt và thị lực nhanh chóng giảm sút..



Vì thế, khi mỏi mắt hoặc khô mắt thì bạn nên nhắm mắt thư giãn tại chỗ 10-25 phút hoặc sử dụng thuốc nhỏ mắt. Ngoài ra, bạn cần ngồi đúng tư thế và mắt luôn cách màn hình 50cm.



Giảm tinh trùng



Theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia công bố năm 2018, có 50 triệu bệnh nhân vô sinh ở Trung Quốc, và chất lượng tinh trùng của nam giới suy giảm là một trong những nguyên nhân chính, và việc ngồi lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.



Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard phát hiện ra rằng, những nam giới trẻ tuổi ngồi lâu có số lượng tinh trùng thấp hơn những nam giới hoạt động thể chất nhiều hơn.



Các số liệu thống kê liên quan cho thấy, số lượng tinh trùng trên một ml tinh dịch ở nam giới đã giảm xuống còn 20-40 triệu, điều này liên quan đến lối sống tĩnh tại, ngại vận động của chúng ta.