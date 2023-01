Những ca khúc nhất định phải nghe vào đêm Giao thừa

Happy New Year

Dù phát hành vào năm 1981 nhưng sau 30 năm thì Happy New Year của nhóm nhạc ABBA vẫn là ca khúc kinh điển đón chào năm mới phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Mỗi khi giai điệu bài hát được bật lên, ai nấy đều có cảm giác năm mới Tết đang cận kề.