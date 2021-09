Những bức ảnh thể hiện quy mô concert của BTS khiến người qua đường cũng bị sốc: Đẳng cấp đến mức ai cũng muốn tham dự một lần!

Trong số các nhóm nhạc hiện tại, BTS nằm trong top những nhóm nhạc hiếm hoi trên thế giới với những tour diễn concert quy mô và chất lượng trên toàn thế giới. họ đã từng đến những sân vận động nổi tiếng nhưng vẫn có thể tẩu tán vé một cách chóng vánh, thậm chí còn phải mở thêm buổi diễn vì nhu cầu quá cao.

Tuy nhiên trong vòng 2 năm trở lại đây, tình hình dịch bệnh đã khiến các tour diễn của các nghệ sĩ Kpop bị đình trệ. BTS lẽ đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng, thậm chí là chịu tổn thất rất lớn khi họ đã lên kế hoạch quy mô cho tour diễn 'Map of the Soul ONE' trên toàn cầu nhưng vẫn phải chấp nhận hủy bỏ tất cả. Mặc dù nhóm vẫn tổ chức các concert online để bù đắp cho fan, nhưng nhiều người cho biết không gì có thể sánh bằng cảm giác được ít nhất một lần có mặt tại concert offline của nhóm và tận hưởng bầu không khí tuyệt vời.

Một video cho thấy quy mô concert của BTS tại Seoul (concert 'Speak Yourself in Seoul' năm 2019)

Mới đây nhất, một bài viết đã lọt top chủ đề hot trên Pann có liên quan đến quy mô concert của BTS. Người viết bài đăng kèm bức ảnh bên dưới và hỏi rằng: 'Đây thực sự là cảnh từ concert của BTS sao? Quy mô đến mức này luôn?'