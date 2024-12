Những bức ảnh rò rỉ của Kim Woo Seok và Lee Hyun Joo làm dấy lên tin đồn hẹn hò

Những bức ảnh rò rỉ gần đây của Kim Woo Seok và cựu thành viên nhóm April, Lee Hyun Joo đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò trên mạng. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên một diễn đàn trực tuyến phổ biến khiến cư dân mạng suy đoán rằng hai "ngôi sao" này có thể đã từng có mối quan hệ trong quá khứ.

Những bức ảnh được cho là chụp Kim Woo Seok và Lee Hyun Joo trong một bối cảnh bình thường hằng ngày là đánh răng cùng nhau.

Một cư dân mạng khác cũng đã chia sẻ một bức ảnh khác của Kim Woo Seok với nữ diễn viên kiêm thần tượng Kim Se Jeong và cho rằng họ cũng từng hẹn hò trong quá khứ. Những bức ảnh mới nhất đã làm dấy lên một cuộc thảo luận trên cộng đồng trực tuyến, nơi cư dân mạng Hàn Quốc chia sẻ suy nghĩ của họ: "Tôi đoán mẫu người anh ấy thích là những cô gái có đôi mắt hơi xa nhau; Anh ấy đã có mối quan hệ công khai rồi, vậy tại sao lại lôi những bức ảnh hẹn hò cũ ra?", "Gu người yêu của họ tương tự nhau, nên họ thực sự rất hợp nhau", "Nhưng thành thật mà nói, bất kể anh ấy hẹn hò với cô gái nào thì khuôn mặt của Kim Woo Seok quá nhỏ đến nỗi có cảm giác như họ không hợp nhau lắm về vẻ ngoài. Kang Na Eon có phong thái thanh lịch và xinh đẹp nhất", "Vậy đầu tiên là Lee Hyun Joo, sau đó là Kim Se Jeong, và bây giờ là Kang Na Eon? Wow, anh ấy hẳn phải rất có gu chọn bạn gái", "Những bức ảnh có thể đã được chỉnh sửa, nhưng một số người lại nói như thể họ đã hẹn hò thật sự", "Nếu họ chia tay, họ không thể xóa chúng sao? Đây là gì, "bộ sưu tập bạn gái cũ" hay gì đó sao?", "Trông họ rất đẹp đôi; Đây là hình ảnh do AI tạo ra...!", "Tại sao bây giờ nó mới được tung ra vậy???"... Kim Woo Seok và Kang Na Eon đã xác nhận mối quan hệ tình cảm sau khi gặp nhau trong bộ phim truyền hình trực tuyến Zero Period Is Social Butterflies' Time. Kim Woo Seok sinh năm 1996 nhận được sự yêu mến của công chúng qua hoạt động cùng nhóm UP10TION và X1. Kể từ lần đầu thử sức trong web drama TWENTY - TWENTY vào năm 2020, anh đã củng cố vị trí diễn viên của mình bằng cách thể hiện kỹ năng diễn xuất ổn định trong Bulgasal của tvN và Finland Papa của Cinema Heaven. Ngày 4/11, Kim Woo Seok nhập ngũ tại Trung tâm Huấn luyện Quân đội và bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ban nhạc Quân đội. Kang Na Eon, sinh năm 2001, ra mắt năm 2022 qua bộ phim Blind của tvN và được biết đến qua Ilta Scandal. Sau đó, nữ diễn viên trở nên nổi tiếng nhờ thể hiện diễn xuất đầy nhiệt huyết trong Tale of the Nine-Tailed 1938, Wedding Impossible và Pyramid Game. Theo Tiền Phong