Những bộ phận trên xe cần kiểm tra sau khi đi qua đường ngập nước

Tình trạng mưa bão khiến việc các tuyến phố ngập trong nước không chỉ xảy ra ở những vùng nông thôn trũng thấp, mà ngày càng phổ biến ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM... Nguyên nhân được cho là đến từ hệ thống thoát nước kém hiệu quả và vấn đề bê tông hóa ngày càng gia tăng, khiến nước không thể thoát nhanh khi xảy ra mưa lớn.

Đơn cử như cơn bão Bualoi vừa qua khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội ngập sâu trong nước, giao thông gần như tê liệt, nhiều ô tô & xe máy bị chết máy vì nước quá sâu hay không thể di chuyển. Vậy, sau mỗi lần như vậy thì các phương tiện cần phải làm gì? Dưới đây là một số lời tư vấn của các chuyên gia và người có kinh nghiệm về việc kiểm tra xe sau khi đi qua đường ngập nước:

Cơn bão Bualoi vưa qua khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội ngập sâu trong nước

Đối với ô tô

Theo anh Nguyễn Tiến Minh - chủ gara Minh Ngọc - Cầu Giấy (Hà Nội), việc đầu tiên, bạn nên kiểm tra khi xe đi qua vùng bị ngập nước là hệ thống phanh. Hãy thử nhấn phanh nhẹ nhàng vài lần để làm khô đĩa phanh và đảm bảo phanh hoạt động bình thường. Nếu cảm thấy phanh không còn nhạy như trước, bạn nên đưa xe đến xưởng để kiểm tra và khắc phục ngay lập tức.

Thứ hai, hãy kiểm tra động cơ và các bộ phận liên quan. Nước có thể thấm vào dầu nhớt, làm giảm chất lượng dầu và gây hại cho động cơ. Nếu bạn thấy dầu nhớt có màu khác lạ hoặc dấu hiệu của nước, hãy thay dầu ngay. Bên cạnh đó, kiểm tra hộp lọc gió và đảm bảo rằng không có nước lọt vào. Lọc gió bị ướt có thể làm động cơ hoạt động không ổn định hoặc thậm chí gây hỏng hóc.

Việc kiểm tra các chi tiết, bộ phận trên xe sau khi qua đường ngập nước là điều rất cần thiết

Thứ ba là hệ thống điện của xe xem mọi chức năng có hoạt động bình thưởng: Còi, xi nhan, điều hòa, hệ thống lên xuống kính... Ngoài ra, mọi người sau khi đi qua vùng ngập hãy mang xe tới gara để kiểm tra hệ thống điện dưới gầm xe, các hộp cầu trì vì nước có thể xâm nhập vào trong quá trình xe đi qua đường ngập nước.

Thứ tư, kiểm tra nội thất xe vì dù ô tô khá kín và được bảo vệ bởi gioăng cao su tại nhiều chi tiết ghép nối nhưng vẫn có tình trạng nước lọt vào xe do cao su lâu ngày bị oxy hóa. Rồi nước cũng có thể vào xe qua phần gầm. Nên sau khi đi qua đường ngập nước thì bạn nên kiểm tra kỹ để tránh tình trạng nước đọng hay ẩm gây ra mùi, ảnh hưởng đến các chi tiết trong nội thất, đặc biệt là phần sàn xe vì nơi đây còn rất nhiều hệ thống điện được bố trí.

Theo anh Minh, đây là các chi tiết có thể kiểm tra nhanh sau khi xe đi qua đường ngập nước an toàn, còn những trường hợp nặng hơn thì tốt nhất các tài xế nên gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ để đưa xe về gara kiểm tra toàn diện, tránh những hư hỏng nặng sau này. Đặc biệt khi xe đã chết máy thì không nên cố khởi động lại vì rất nguy hiểm, việc này có thể khiến nước tràn vào động cơ gây thủy kích... lúc đó chủ xe sẽ phải tốn khá nhiều tiền để khắc phục và sửa chữa.

Với xe máy

Tương tự như với ô tô nhưng đơn giản hơn, xe máy sau khi đi qua đường ngập nước cần kiểm tra hệ thống phanh là điều bắt buộc. Nước có thể làm giảm hiệu quả của phanh, đặc biệt là khi phanh bị ướt. Để khôi phục khả năng phanh, chủ xe nên thực hiện phanh nhẹ nhiều lần, giúp loại bỏ nước và tăng cường khả năng bám đường. Nếu sau khi thực hiện các bước này mà phanh vẫn không đạt hiệu quả như mong muốn, cần phải tháo ra để kiểm tra sâu hơn hoặc thay thế má phanh nếu chi tiết này đã bị ngâm nước quá lâu.

Tiếp theo, việc kiểm tra dầu máy là rất quan trọng. Nước có thể lẫn vào dầu máy, làm giảm khả năng bôi trơn và có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ. Dầu máy bị lẫn nước thường chuyển sang màu trắng sữa, đây là dấu hiệu nhận biết cực kỳ rõ ràng khi xả dầu. Trong trường hợp này, chủ xe cần phải thay dầu máy ngay lập tức và kiểm tra các bộ phận chi tiết liên quan để đảm bảo động cơ hoạt động trơn tru.

Giống như với ô tô nhưng đơn giản hơn, xe máy sau khi đi qua đường ngập nước cần kiểm tra hệ thống phanh là điều bắt buộc.

Thứ ba là kiểm tra lọc gió động cơ, hệ thống lọc gió cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Nước có thể thấm vào bộ lọc gió, gây ra hiện tượng tắc nghẽn và làm giảm hiệu suất của động cơ. Một bộ lọc gió tắc nghẽn không chỉ làm giảm khả năng hút không khí vào buồng đốt, mà còn có thể khiến xe tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm hiệu suất. Do đó, việc kiểm tra và thay thế bộ lọc gió là rất quan trọng.

Cuối cùng là hệ thống điện của xe máy cũng không thể bị bỏ qua. Các phần như bugi, dây điện, rơ le, cầu chì và công tắc có thể bị ẩm ướt và gây ra các vấn đề nghiêm trọng như khó khởi động xe hoặc xe chết máy. Để khắc phục tình trạng này, chủ xe nên kiểm tra và làm khô các chi tiết này. Nếu phát hiện có dấu hiệu hư hỏng, cần thay thế ngay để đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định.

Theo anh Tuấn Anh - chủ một cửa hàng sửa xe máy trên đường Hàm Nghi (Hà Nội) chia sẻ, sau khi xe máy đi qua đường ngập nước, việc bảo trì kỹ lưỡng là rất quan trọng. Nếu chủ xe không có chuyên môn về kỹ thuật sửa chữa, tốt nhất không nên tự tháo lắp và kiểm tra xe. Việc đưa xe vào cửa hàng sửa chữa chuyên nghiệp không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo các vấn đề được khắc phục triệt để. Những bước kiểm tra cơ bản này tuy nhỏ nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng, trong việc kéo dài tuổi thọ của xe và ngăn ngừa các sự cố không mong muốn khi lưu thông trên đường. Điều này không chỉ giúp phòng tránh những hư hỏng nghiêm trọng mà còn đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng.