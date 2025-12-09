Những bộ phận ô tô dễ hỏng nhất cần chú ý khi độ xe

Bất kỳ thay đổi nào về hiệu suất đều đi kèm sự đánh đổi. Gắn thêm lều nóc, bánh xe ngoại cỡ hay dàn âm thanh khủng, tất cả đều ảnh hưởng đến trọng lượng, mức tiêu hao nhiên liệu, hoặc thậm chí gây quá tải hệ thống điện. Với động cơ, điều này cũng không ngoại lệ.

Nếu độ xe không đúng cách, bạn có thể biến xế yêu thành "cỗ máy ngốn tiền". Ảnh: Ngô Minh

Trao đổi với VietNamnet, anh Đỗ Hoàng Trung – Giám đốc trung tâm dịch vụ độ xe ô tô PAC (Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Khi tăng công suất, đồng nghĩa bạn đang đặt gánh nặng lớn hơn lên hàng loạt chi tiết, bộ phận ô tô vốn chỉ được thiết kế để chịu mức công suất tiêu chuẩn từ nhà máy."

Vì vậy, nếu không tính toán kỹ lưỡng và nâng cấp đúng theo yêu cầu kỹ thuật, việc độ xe có thể biến xế cưng của bạn thành một “cỗ máy ngốn tiền” vì hỏng hóc liên miên, anh Trung nhấn mạnh.

Dưới đây là những bộ phận dễ bị ảnh hưởng nhất được chuyên gia này khuyến cáo khi bạn có ý định nâng cấp công suất động cơ.

Bộ tăng áp turbo

Việc tăng công suất động cơ, dù bằng phương pháp remap ECU, nâng cấp phần cứng đều sẽ trực tiếp gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến bộ tăng áp turbo (nếu có) do bộ phận này phải hoạt động ở cường độ cao hơn, vượt qua giới hạn thiết kế ban đầu.

Bộ tăng áp turbo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nâng cấp công suất động cơ quá mức. Ảnh: Vivid Racing

Để giảm thiểu những rủi ro cả về hiệu suất lẫn độ bền, việc tăng công suất động cơ cần được thực hiện một cách đồng bộ, bao gồm việc nâng cấp hệ thống làm mát lớn hơn, cải thiện hệ thống bôi trơn, sử dụng các bộ phận turbo tăng áp được gia cố và quan trọng nhất là phải được tinh chỉnh bởi những kỹ thuật viên có chuyên môn cao.

Bộ ly hợp