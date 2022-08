Những bộ phận của lợn nên ăn ít nếu không muốn mắc bệnh

Óc lợn

Óc giàu Niacin, Phosphorus, B12, và Vitamin C. Tuy nhiên, theo thống kê, cứ 100 gr óc lợn có tới 2500 mg cholesterol, tức là gấp 8 lần nhu cầu cholesterol của một người một ngày.



Khi đó, thực phẩm này không giúp phát triển trí thông minh như nhiều người lầm tưởng mà còn gây béo phì cho người ăn, nhất là trẻ nhỏ, người rối loạn mỡ máu, tim mạch…



Còn chất đạm trong óc lợn chỉ có 9 gr/100 gr, thấp hơn rất nhiều so với các phần khác như thịt nạc.



Thịt cổ lợn



Hàm lượng chất béo trong thịt cổ rất lớn, ăn quá nhiều không chỉ khiến tăng cân đột ngột mà còn gây ra nhiều vấn đề về tim và mạch máu não. Ngoài ra, vùng này có các hạch bạch huyết với chức năng lọc và bẫy giữ các vi sinh vật lạ, tế bào viêm, độc chất, nếu ăn thường xuyên có thể gây ra nhiều chứng bệnh.



Thịt cổ lợn có hệ thống hạch phức tạp, khó loại bỏ hoàn toàn khi chế biến, cơ thể người sẽ tiếp nạp một lượng lớn vi khuẩn và chất độc khi ăn, có thể dẫn đến ngộ độc hoặc nguy cơ mắc phải các bệnh truyền nhiễm.



Gan lợn



Gan lợn luôn được biết đến là bộ phận chứa nhiều dinh dưỡng: đạm, vitamin A, B, D, nicotilic và axid folid. Đặc biệt Vitamin A trong gan lợn cao gấp nhiều lần so với thịt, cá, trứng, sữa.



Bởi vậy, nhiều người ưa chế biến gan cho trẻ nhỏ, người già, người ốm mà không biết rằng gan là bộ phận chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể lợn nên tại bộ phận này cũng tập trung nhiều chất cặn bã, mầm bệnh, cùng một hàm lượng độc tố nhất định. Trong gan cũng có nhiều ký sinh trùng như sán, virus gây bệnh.



Vì thế, khi mua gan nên chú ý lựa chọn gan có màu sắc tươi đặc trưng, không có đốm trắng, đỏ hay màu sắc bất thường. Trước khi chế biến, nên ngâm gan trong sữa tươi 30 phút để giúp tẩy mùi hôi và độc tố trong gan.



Phổi lợn



Phổi lợn là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn và độc tố. Hơn nữa, lợn thường có thói quen hít thở sát đất nên những bụi bẩn, ký sinh trùng, bệnh dịch sẽ lưu lại trong phổi và rất khó để đào thải, thanh lọc. Vì vậy, việc ăn phổi lợn không sơ chế đúng cách rất dễ bị ngộ độc hoặc nhiễm bệnh.



Mỡ lợn



Mỡ lợn là thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là ở những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ béo phì, người có bệnh tim mạch, mỡ máu cao và người lớn tuổi. Mỡ lợn là các axit béo bão hòa nên rất khó tiêu hóa và khiến cholesterol trong máu tăng cao. Mỗi gram chất béo cung cấp tới 9 kcal, trong khi 1 gram chất đạm hay đường chỉ cung cấp 4 kcal nên đối với người ăn kiêng hoặc thừa cân, béo phì, mỡ lợn chính là "kẻ thù".



Da lợn

Protein trong da lợn rất khó tiêu. Da lợn có hàm lượng dinh dưỡng rất thấp mà lại chứa nhiều cholesterol xấu, sẽ gây ra bệnh tim mạch, cao huyết áp và béo phì.



Ngoài ra, nếu không được cạo sạch lông và chế biến sạch sẽ, da lợn sẽ đưa nhiều ký sinh trùng và độc tố gây bệnh vào cơ thể người.



Chân giò, móng giò



Chân giò, móng giò chủ yếu chứa protein, canxi, sắt, vitamin A, B, C… là các chất có lợi cho cơ thể.



Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, lượng chất béo trong chân giò, móng giò sẽ cản trở quá trình tiêu hóa gây đầy bụng, khó tiêu. Đồng thời, chất béo này cũng không tốt cho người có dấu hiệu cholesterol tăng cao.



Lòng già, lòng non



Lòng lợn chứa nhiều đạm nên là thực phẩm lý tưởng cho người bệnh đang hồi phục sức khỏe, đặc biệt là những người vừa phẫu thuật xong.



Ăn ruột lợn là sở thích của nhiều người. Tuy nhiên, món ăn yêu thích này có nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn đe dọa sức khỏe của bạn.



Khi chúng ta ăn thứ này, chúng ta có thể quên một điều, ruột già của lợn là nơi lưu trữ các sản phẩm thải của thức ăn sau tiêu hóa.



Ruột lợn là nơi các vi sinh vật sống nhiều hơn, chắc chắn sẽ có nhiều ký sinh trùng, nhiều vi khuẩn gây bệnh.



Thế nhưng, lòng lợn chứa nhiều protein và cholesterol – những chất không tốt cho những người bị bệnh tim mạch, tiểu đường, cholesterol máu và rối loạn chuyển hóa.



Hơn nữa, lòng lợn nếu không được chế biến sạch sẽ và nấu chín sẽ mang theo nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm như vi khuẩn E.Coli, các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn…



Tiết canh



Trong số các thực phẩm có bổ sung sắt, tiết lợn đứng đầu danh sách lựa chọn. Miễn là lợn khỏe mạnh, các sản phẩm làm từ tiết của nó là có thể sử dụng được.



Nhưng nếu bạn không cẩn thận mua tiết lợn chết, lợn ốm hoặc tiết không còn tươi thì đó là vấn đề khác.



Tiết của lợn nếu ăn chín sẽ không sao nhưng rất nhiều người có sở thích ăn tiết canh.



Nếu lợn nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis (kể cả lợn bệnh và lợn lành mang trùng không phát bệnh), trong máu lợn sẽ có một lượng lớn vi khuẩn. Khi ăn tiết lợn chưa được nấu chín, liên cầu khuẩn từ thức ăn sẽ xâm nhập cơ thể người và gây bệnh.