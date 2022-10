Những biểu hiện lạ này của bé không phải là bệnh, bố mẹ đừng vội cho bé đi bệnh viện

Họ không phân biệt được hiện tượng tâm sinh lý của bé là bình thường hay bất thường nên không khỏi lo lắng cho sự phát triển của bé. Điển hình như 8 hiện tượng dưới đây từng khiến nhiều bố mẹ trẻ giật mình nhưng thực chất không phải là bệnh nên bố mẹ đừng vội hoang mang hay đưa bé đi viện khám.

1. Toàn thân cuộn tròn

Trong quá trình chăm sóc bé, nhiều bố mẹ trẻ mới phát hiện ra một hiện tượng lạ: dù bố mẹ có chơi đùa hay điều chỉnh tay chân của bé như thế nào thì một lúc sau bé lại trở về tư thế toàn thân cuộn tròn, co quắp. Điều này diễn ra thường xuyên khiến họ thấy khó hiểu và bắt đầu lo lắng. Rõ ràng tư thế nằm mở sẽ thoải mái hơn nhưng bé cứ phải co quắp chân tay? Chân và bàn chân của bé luôn co lên một cách vô thức như vậy sau một thời gian dài, bé có bị mỏi không? Có điều chỉnh về bình thường được nữa không?...

Thực chất, việc bé cuộn tròn khắp người là hiện tượng sinh lý bình thường. Trong tam cá nguyệt thứ hai, vị trí của thai nhi trong tử cung có thể thay đổi, nhưng đến tam cá nguyệt thứ ba, khi thai nhi phát triển lớn hơn và không gian trong tử cung bị hạn chế, thai nhi phải cuộn tròn cho đến khi chào đời.

Vì trước đó bé đã nằm ở tư thế cuộn tròn lâu nên sau khi sinh bé không thể ngay lập tức trở lại tư thế bình thường, bé vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn, và tư thế này cũng tạo cho mẹ cảm giác an toàn. Hiện tượng này có thể kéo dài đến khi bé 1 tuổi, thời gian sẽ dần giúp bé phát triển hoàn thiện và tự khắc thay đổi tư thế.

Chính vì vậy, khi trẻ sơ sinh thích cuộn tròn toàn thân, mẹ không cần lo lắng cũng không nên can thiệp quá nhiều chứ đừng nói đến việc buộc tay chân để giúp bé tự sửa tư thế.

Trước khi trẻ được đầy tháng, mẹ sẽ thấy cơ thể trẻ sẽ dần dần căng ra, trẻ sẽ vươn người bằng cách vươn tay và đạp chân. Khi bé tạm biệt tư thế nằm cuộn tròn, thay vào đó bé sẽ tìm một tư thế khác thoải mái nhất với mình.

2. Lột da, da bẩn

Nhiều người phải thốt lên sao đứa trẻ sơ sinh xấu quá, toàn thân phủ một lớp mỡ bào thai dày đặc rồi dần dần bong ra như kiểu lột da khiến em bé trông hơi bẩn, thậm chí trên người nhiều bé còn sót lại một ít cặn bã, trông thật kinh khủng.