Những bí quyết giúp bạn xây dựng phong cách công sở thanh lịch

Xã hội hiện đại, con người đã không còn quá đặt nặng vấn đề về ngoại hình trong việc đánh giá và nhìn nhận một cá nhân. Mặt khác, không phải vì vậy mà chúng ta buông thả bản thân ăn mặc xuề xòa, thiếu chỉn chu được. Vẻ bề ngoài không nói lên điều gì về một người, nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt người đối diện.

Đối với giới văn phòng, trang phục công sở đang dần được “cách mạng hóa” khi trở nên thoải mái và bớt gò bó hơn. Tại nhiều công ty, nhân viên mặc áo thun, quần jeans, đi giày thể thao,… đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Tuy nhiên, những bộ trang phục công sở chỉnh tề không bao giờ “chết yểu," bởi chúng đại diện cho sự chuyên nghiệp và phong thái tự tin của những quý cô thành đạt.

Một nghiên cứu do Đại học Yale thực hiện vào năm 2014 đã phát hiện ra rằng trong một kịch bản mua bán giả, những người tham gia nghiên cứu mặc suit và đeo cà vạt thu được lợi nhuận cao gấp ba lần so với những người mặc quần thể thao và đi sandals. Hơn nữa, những người mặc áo nỉ thể hiện mức độ tự tin thấp hơn so với những người mặc âu phục.

Dù chỉ là kịch bản giả định, nhưng nghiên cứu của Yale đã phản ánh phần nào về cách chúng ta được đánh giá ở nơi làm việc và xã hội nói chung, cũng như cách chúng ta nhìn nhận bản thân, thông qua trang phục.