Những bệnh viện tại Hà Nội điều trị trẻ mắc Covid-19

Đây là điều chỉnh lần thứ 7 của Hà Nội dựa trên 2 cơ sở nguyên tắc. Thứ nhất, cán bộ y tế khám, đánh giá mức độ lâm sàng của F0, yếu tố nguy cơ tiên lượng nặng và các điều kiện cách ly, điều trị tại nhà để phân luồng người bệnh điều trị tại nhà, các cơ sở thu dung quận huyện hay bệnh viện tầng 2, 3.



Thứ hai, bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ, sớm phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng để xử trí kịp thời. Nếu vượt quá khả năng điều trị cần hội chẩn, liên hệ chuyển tuyến sớm, vận chuyển an toàn. Đối với F0 đã tiến triển ổn định, các cơ sở điều trị nhanh chóng hạ tầng để ưu tiên tiếp nhận F0 mới. Bệnh nhân Covid-19 ổn định sau đẻ, sau mổ, sau can thiệp sẽ chuyển về tuyến dưới chăm sóc hoặc điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện.



Tại hướng dẫn mới, Sở Y tế Hà Nội đã bổ sung phân tầng điều trị đối với trẻ em mắc Covid-19. Cụ thể:



Trẻ trên 3 tháng tuổi được điều trị tại nhà. Nếu không đủ điều kiện điều trị tại nhà, bé được chuyển đến cơ sở thu dung quận, huyện. Bệnh nhi Covid-19 có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì, từ 3 tháng tuổi trở xuống sẽ điều trị tại các bệnh viện đa khoa có giường bệnh điều trị Nhi khoa.



Trẻ mắc Covid-19 mức độ trung bình được điều trị tại tầng 2 (các bệnh viện đa khoa có khoa Nhi). Ngoài ra, bé có thể chuyển điều trị tới các bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành.



Tầng 3 tiếp nhận bệnh nhi diễn tiến nặng, bao gồm 5 bệnh viện Hà Nội là Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Xanh Pôn, Sơn Tây và các bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành.

Một bệnh Covid-19 điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương

Với người trưởng thành, việc phân luồng điều trị Covid-19 như sau:



Bệnh nhân ở mức độ nặng, nguy kịch hoặc trong tình trạng cần hồi sức tích cực sẽ điều trị tại tầng 3, gồm các bệnh viện: Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông, Xanh Pôn, Sơn Tây và Đống Đa; bệnh viện tầng 2 đáp ứng giường bệnh hồi sức tích cực đã phân công và các bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành.



F0 mức độ trung bình hoặc có triệu chứng, từ 65 tuổi trở lên, mắc bệnh lý nền không ổn định và chưa tiêm đủ liều vắc xin; F0 mắc các bệnh lý có triệu chứng cấp tính cần điều trị nội trú hoặc can thiệp chuyên khoa sẽ được điều trị tại bệnh viện thuộc tầng 2.



F0 mắc bệnh lý nền ổn định hoặc không ổn định nhưng chưa cần nhập viện, chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin; F0 không đủ điều kiện để cách ly tại nhà sẽ điều trị tại tầng 1 do các cơ sở thu dung tiếp nhận.



F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện quản lý, cách ly, điều trị tại nhà sẽ điều trị tại nhà (thuộc tầng 1).



Sở Y tế Hà Nội cũng phân tầng điều trị đối với những trường hợp đặc biệt. Cụ thể:



Với bệnh nhân Covid-19 chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng, cơ sở tiếp nhận ở tầng 1 và tầng 2 gồm các bệnh viện: Bắc Thăng Long, Đống Đa, Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Xanh Pôn, Thận, Sơn Tây, Mê Linh; ở tầng 3 là các bệnh viện: Thanh Nhàn, Hà Đông, Đống Đa, Đức Giang, Xanh Pôn, Sơn Tây và bệnh viện Trung ương, bộ, ngành.



Với F0 có bệnh tâm thần, người đang cai nghiện tại cộng đồng, cơ sở tiếp nhận tầng 1 và tầng 2 là Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức; ở tầng 3 là các bệnh viện: Thanh Nhàn, Đức Giang, Hà Đông, Xanh Pôn, Tâm thần Hà Nội và các bệnh viện Trung ương.



F0 sau ghép tạng điều trị tại tầng 1, 2, 3 tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và các bệnh viện đang theo dõi, điều trị cho người bệnh.



Với người bệnh mang thai, sản phụ sẽ điều trị tại nhà khi thai dưới 37 tuần, không bệnh nền, đã tiêm đủ vắc xin: Điều trị tại cơ sở thu dung khi thai dưới 37 tuần, chưa tiêm đủ vắc xin hoặc bệnh nền ổn định. Điều trị tại bệnh viện đa khoa có khoa Sản khi thai dưới 37 tuần, chưa tiêm đủ vắc xin và có bệnh nền không ổn định.



Tại tầng 2, sản phụ Covid-19 cần can thiệp chuyên khoa, thai từ 28 tuần trở lên, mức độ trung bình, nặng sẽ chuyển điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Các sản phụ khác điều trị tại bệnh viện đa khoa có khoa Sản và bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành.



Tại tầng 3, các bệnh viện tiếp nhận sản phụ diễn tiến nặng gồm Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Xanh Pôn, Sơn Tây, Phụ sản Hà Nội và bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành.