Những bệnh nào khiến thí sinh không đủ điều kiện vào trường quân đội?

Bộ Quốc phòng quy định, thí sinh đăng ký vào các trường quân đội phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 hoặc loại 2 về thể lực và bệnh tật. Các nhóm bệnh được xem xét bao gồm: Mắt, Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, Thần kinh, Tâm thần, Tiêu hóa, Hô hấp, Tim mạch, Cơ - Xương - Khớp, Thận - Tiết niệu - Sinh dục, Nội tiết - Chuyển hóa - Hạch - Máu, Da liễu, Phụ khoa.

Bộ Quốc phòng áp dụng cơ chế thang điểm để phân loại sức khỏe. Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm từ 1 đến 6, trong đó 1 là “rất tốt” và xuống dần đến 6 là “rất kém”. Người đạt sức khỏe loại 1 có tất cả các chỉ tiêu đạt điểm 1; loại 2 có ít nhất một chỉ tiêu đạt điểm 2; loại 3 có ít nhất một chỉ tiêu đạt điểm 3; tương tự đến loại 6.

Thang điểm phân loại theo bệnh như sau:

Một số trường có thể chấp nhận thí sinh đã điều trị khỏi bệnh như viêm ruột thừa phẫu thuật đạt kết quả tốt, hoặc có thận xuất hiện 1-2 nang, đường kính từ 0,5 cm đến dưới 1 cm, không chèn ép đài bể thận.

Tiêu chuẩn riêng của từng nhóm trường