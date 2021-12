Những bất thường trên da cảnh báo ung thư

Your browser does not support the audio element.

BS Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, mỗi năm, bệnh viện phẫu thuật khoảng 300 - 400 ca ung thư da, đa số ở tuổi 40 trở lên.

Đáng nói, hầu hết bệnh nhân đến viện khám đều không nghĩ tình trạng ở da cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng, mà chỉ cho là viêm da thông thường.