Những bạn trẻ giàu bất thường, cái kết khiến dư luận ngỡ ngàng

Doanh nhân “kim cương” bị bắt vì rửa tiền

Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại phố Hàng Mắm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) còn được biết đến với tên Quang Trường Diamond hay Quang Trường Jewelry vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam để điều tra tội Rửa tiền.

Trên mạng xã hội, Trường thường xuất hiện như một “doanh nhân trẻ” kinh doanh kim cương và trang sức cao cấp. Anh sở hữu bộ sưu tập xe sang gồm Lamborghini Urus hơn 20 tỷ đồng, Mercedes S450 Luxury, Porsche Panamera Executive và nhiều đồng hồ xa xỉ của Patek Philippe, Richard Mille, Rolex…

Doanh nhân “kim cương” Nguyễn Quang Trường bị bắt vì rửa tiền.

Theo điều tra, Trường tham gia đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, Thanh Hóa) cầm đầu. Nhóm này lập công ty “bình phong” tại Campuchia để che giấu hành vi phạm pháp. Từ năm 2023 đến nay, đường dây đã lừa hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.