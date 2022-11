Những bài học đắt giá từ cuốn sách "Cởi trói linh hồn"

Bạn là ai trong cuộc đời này? Sẽ như thế nào nếu bạn giải phóng năng lượng bên trong tâm hồn? Hay con đường dẫn đến hạnh phúc là gì? Những câu trả lời, cũng là những thao thức suốt cuộc đời của Michael A. Singer được ông gói ghém trọn vẹn trong cuốn sách "Cởi trói linh hồn".

Khởi đầu cho hành trình đi tìm bản ngã

Bắt đầu thai nghén trong thời gian làm nghiên cứu tiến sĩ vào năm 1971, "Cởi trói linh hồn" ra đời vào năm 2007 như kết quả của quá trình thức tỉnh nội tâm, yoga và thiền định của Michael A. Singer. Mặc dù là hành trình tâm linh nhưng các lập luận, dẫn chứng của tác phẩm đều dựa trên những lý thuyết khoa học xác đáng. Do đó, "Cởi trói linh hồn" không hề sa vào "ảo mộng" hay "giáo điều" mà mang tính chân thực và xuất phát từ trải nghiệm nội tâm sâu sắc của Michael A. Singer.

Bằng văn phong giản dị, lôi cuốn, tác giả dẫn dắt độc giả lần lượt khám phá tất thảy mọi bí ẩn về "cái tôi", từ những điều giản dị đến vi tế nhất. Từng góc khuất được "khai mở" và giải quyết qua 5 giai đoạn, tương ứng với 5 phần của cuốn sách: Thức tỉnh tâm thức; trải nghiệm năng lượng; giải phóng bản thân; vượt qua rào cản của chính mình; sống đúng nghĩa. Để rồi khi trang sách cuối cùng khép lại, độc giả như "vỡ òa" trước những giác ngộ về chính mình. Đây là một trong những lý do khiến "Cởi trói linh hồn" được tờ báo danh tiếng New York Times bình chọn là Best Seller với doanh số bán lên đến hơn 1 triệu bản/năm.