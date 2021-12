Những bậc thang tuyệt đẹp nhưng ít du khách dám đi

Bậc thang Haiku, Oahu, Hawaii (Mỹ)

Những bậc thang này đáng sợ đến mức chúng đã bị cấm sử dụng. 3.922 bậc thang ọp ẹp dẫn lên dãy núi Koolau của Ohau với chiều dài nửa dặm. Công trình này được hải quân Mĩ xây dựng vào năm 1942 để lắp đặt đường dây liên lạc và được đặt biệt danh là “đường cao tốc lên thiên đường”. Vài người đi bộ đường dài liều lĩnh đã phát hiện ra nơi này sau Thế chiến II và tạo ra phong trào chinh phục chúng. Gần đây, cầu thang đã đóng cửa với công chúng vì lý do an toàn, dù nhiều người phớt lờ quy định này và vẫn cố leo lên.

Thác Pailon del Diablo, Ecuador

Bậc thang được làm từ những viên đá cuội khổ lớn, nhẵn nhụi và càng trở nên trơn trượt do sương mù, hơi nước từ thác nước. Từ trên cao nhìn xuống, nơi này giống như một đường trượt bằng đá và cảm tưởng như có thể rơi xuống khỏi cầu thang này bất cứ lúc nào. Một lan can kim loại chạy dọc theo các bậc thang nhưng nó rất trơn do hơi nước và có vẻ không chắc chắn. Dù vậy, tầm nhìn ra thác nước từ trên cao thực sự rất tuyệt vời và đáng để mọi người chinh phục bậc thang này.

Cầu thang xoắn ốc núi Thái Hành Sơn, Trung Quốc