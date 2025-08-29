Những ai được ưu tiên vào vị trí 5.000 chỗ ngồi xem tổng duyệt A80 ở Hà Nội?

Sáng 29/8, Công an TP Hà Nội cho biết tại khu vực đường Hùng Vương – Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội) đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt chương trình A80.

Khu vực ưu tiên được tạo lập trên đường Hùng Vương và Trần Phú. Ảnh: Ngọc T.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh – những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi tổng duyệt.

Theo Công an phường Ba Đình, khu vực ưu tiên được sắp xếp ở vị trí lý tưởng, tầm nhìn rộng, giúp đại biểu và nhân dân cao tuổi có thể theo dõi toàn cảnh chương trình trong sự thoải mái, thuận tiện.