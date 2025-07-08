Nhức nhối nạn đánh cắp tác phẩm báo chí, ung dung trục lợi

Người lăn xả giữa bão, kẻ ngồi ở nhà ung dung “cắp ảnh”

Đêm 21/7 - đêm trước bão số 3 đổ bộ - trong cơn mưa lớn tầm tã kèm gió giật mạnh, nhóm phóng viên báo Dân trí gồm Hoài Thu, Hoàng Hải, Hải Long nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt tại ngã ba Hải Hà - điểm cửa ngõ Khu du lịch Đồ Sơn - ghi nhận công tác đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân của lực lượng chức năng địa phương.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại cung đường gần biển khiến quá trình tác nghiệp vô cùng vất vả. Các phóng viên ướt từ đầu đến chân bởi vừa tác nghiệp, vừa cố gắng che chắn một phần cho máy ảnh để không bị hư hại.

22h30, hình ảnh ghi nhận được cập nhật nóng hổi trên trang Dân trí trong bài viết

Bức ảnh phóng viên Dân trí lăn xả giữa mưa bão để ghi lại (Ảnh: Hải Long).

Nổi bật nhất là bức ảnh chiến sĩ Trịnh Duy Bình – Đồn Biên phòng Đồ Sơn – đứng giữa mưa, cùng các lực lượng chức năng chống bão. Bức ảnh giàu giá trị thông tin, thể hiện sự lăn xả của phóng viên, tạo ấn tượng mạnh.

Thời điểm này, chỉ có duy nhất nhóm phóng viên Dân trí có mặt tại ngã ba Hải Hà - điểm cửa ngõ Khu du lịch Đồ Sơn ghi nhận những ảnh hưởng ban đầu của bão số 3 tới đất liền trong đêm khuya, nên hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội.

“Hàng chục trang mạng xã hội đã đăng lại bức ảnh chiến sĩ cùng nhiều hình ảnh khác trong chùm ảnh mà không được sự đồng ý của báo Dân trí. Thậm chí, nhiều trang cố tình cắt logo của báo, chỉnh sửa bố cục, không dẫn nguồn trang, không ghi tên tác giả”, phóng viên Hải Long, báo Dân trí chia sẻ về một trong số vô số lần hình ảnh, thông tin của anh và đồng nghiệp bị đánh cắp trắng trợn.

Theo nam phóng viên, nhóm tác giả vượt hàng trăm ki-lô-mét giữa dông bão, đối diện với hiểm nguy, cập nhật tin tức, nhưng nhiều cá nhân chỉ cần ngồi ở nhà, ung dung đánh cắp chất xám, công sức và các thông tin độc quyền của người làm báo.

Bức ảnh nhanh chóng bị các trang mạng xã hội lấy lại, thậm chí cắt bỏ logo, bố cục (Ảnh: Chụp màn hình).