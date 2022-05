Như Quỳnh - Phương Mỹ Chi song ca hit nhạc trẻ, kết quả ra sao?

Your browser does not support the video tag.

Phương Mỹ Chi vốn từng hát nhiều ca khúc nhạc trẻ, nên tiết mục này không làm khó được nữ ca sĩ trẻ. Từng câu chữ lẫn cảm xúc trong bài hát đều được Phương Mỹ Chi làm khá tròn trịa.

Trước đó, Phương Mỹ Chi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi đổi gió cover một số ca khúc nhạc trẻ hot hit như Nàng Thơ, Hoa Nở Không Màu...