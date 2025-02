Nhộn nhịp sản xuất sau Tết

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH cho biết, ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cơ bản người lao động của công ty đã đi làm trở lại.

Tuy nhiên, nhằm đáp ứng tiến độ các đơn hàng trong năm 2025, công ty đang tuyển dụng thêm 5.000 lao động để mở rộng sản xuất. Người lao động sẽ làm việc tại 3 nhà máy tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) và huyện Tân Phú.

Nhằm đảm bảo kịp tiến độ các đơn hàng trong năm 2025, Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (Đồng Nai) có 1.475 lao động, chuyên gia công giày đã lên kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 3.500 lao động. Công ty này đưa ra nhiều chính sách phúc lợi và đãi ngộ tốt cho người lao động như các chế độ bảo hiểm, miễn phí cơm trưa, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường (Đồng Nai) áp dụng chính sách thưởng cho cán bộ công nhân viên giới thiệu lao động vào làm việc. Cụ thể, đối với công nhân có tay nghề may thì người giới thiệu được nhận 500.000 đồng/hồ sơ; Công nhân không có tay nghề may thì người giới thiệu được nhận 300.000 đồng/hồ sơ...

Chính sách được áp dụng trong tháng 2 và tháng 3/2025. Hiện nay, công ty này đang tuyển dụng hơn 300 vị trí công việc như công nhân may, tổ trưởng chuyền, kỹ thuật chuyền... Đặc biệt, công ty tuyển dụng lao động không có tay nghề và sẽ đào tạo miễn phí có trả lương.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina cho biết từ cuối năm 2024, DN đã chủ động tuyển dụng lao động để đảm bảo ổn định sản xuất bởi đầu năm 2025, công ty đã có nhiều đơn hàng đủ để đảm bảo sản xuất, có việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân.

Bà Phạm Thị Xuân Trang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Bình Dương cho biết, trong năm 2024 ngành dệt may phục hồi tốt. Các DN đã linh hoạt, kịp thời tận dụng những thời cơ trong những tháng cuối năm và vượt mục tiêu đề ra. Đây là nền tảng vững chắc để xuất khẩu dệt may tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2025. Đến nay, nhiều DN dệt may trên địa bàn Bình Dương đã có đơn hàng hết quý II. Có những DN có đơn hàng đến quý III và đang tiếp tục đàm phán đơn hàng cho cả năm.