Nhóm trẻ tuổi ở Bắc Ninh mang hung khí tấn công, phá xe, livestream TikTok trong đêm

Ngày 12/8, Công an phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã điều tra, làm rõ một nhóm thanh thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, tấn công tài sản người khác và phát trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội TikTok.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng rạng sáng ngày 5/8, tại khu vực cổng Khu công nghiệp Thuận Thành 1 (phường Ninh Xá), một nhóm gồm 4 thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, mang theo gạch và kiếm dài, tấn công một nhóm 6 thiếu niên đang ngồi bên đường.

Các đối tượng đã dùng hung khí chém vào xe máy, phá hoại phần đuôi xe và lấy đi hai biển số mô tô.