Nhóm tội phạm ma túy tông chết CSGT ở Long An: Tòa tuyên 3 án tử hình

Vụ việc gây rúng động dư luận bởi mức độ nguy hiểm, manh động của nhóm tội phạm và hậu quả nghiêm trọng mà chúng gây ra. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Long An nhanh chóng điều tra, thu giữ một lượng lớn ma túy, vũ khí quân dụng và nhiều viên đạn khi khám xét nơi ở của Phạm Trung Hiếu.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Phan Thị Mỹ Quyên - kẻ từng mua hơn 17kg ma túy từ Hiếu để chia nhỏ bán lẻ tại TP.HCM. Quyên khai có tổ chức cho bạn trai là Nguyễn Lê Nhật Triều sử dụng ma túy tại nhà, đồng thời nhờ Triều hỗ trợ tiêu thụ khoảng 3kg ma túy.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc Lê Thành Nghĩa từng hai lần tổ chức cho tài xế Nguyễn Văn Thanh sử dụng ma túy, còn Quyên một lần tổ chức cho Triều sử dụng ma túy tại nơi cư trú.