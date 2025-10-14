Nhóm thanh niên rồng rắn bám nhau dọn bùn giúp dân ở Bắc Ninh

Trưa 13/10, lũ đã rút dần tại các khu dân cư thuộc phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh) nhưng nhiều nơi người dân vẫn phải lội bì bõm. Trận lụt lịch sử do ảnh hưởng của bão Matmo vừa qua, các xóm làng chìm trong biển nước do địa thế nằm cạnh sông Cầu.

Lũ qua đi, để lại lớp bùn đất dày cộm chừng 20cm. Mọi người phải dùng miếng gỗ lớn để đẩy chúng ra khỏi sân.